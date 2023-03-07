شكرا لقرائتكم خبر عن حمادة طلبة: مباراة الزمالك والترجى تحتاج لاعبين مقاتلين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يرى حمادة طلبة نجم نادى الزمالك ومنتخب مصر السابق أن مباراة الزمالك والترجى التى تجمع الفريقين اليوم ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا، لا تحتاج إلا للاعبين مقاتلين فى الملعب.

وقال طلبة، فى تصريحات لبرنامج كيك أوف على أون سبورت إف إم: مباراة الزمالك اليوم أمام الترجى مش محتاجة مدرب ولا إدارة.. محتاجة لاعبين ينزلوا الملعب يقاتلوا على المباراة اللى ممكن ترجعك وتدخلك تانى فى المجموعة مش هينفع أى تخاذل.

وأضاف: أقول لكل لاعب فى الزمالك، خاف على اسمك قبل تى شيرت الفريق، الموقف صعب جدا على جمهور الزمالك، أول مرة الزمالك يخسر هذا الكم من المباريات.

وواصل: فيريرا بالنسبة لى من أعظم المدربين وأرفض التعليق على شماعة المدرب، اللاعبيون بعيدين تماما عن مستوياتهم ويتحملون المسئولية، فيريرا الناس كلها أشادت به لما أخد دورى وكأس بالناشئين، ومعاه جهاز فنى محترم أطالب جماهير الزمالك بالصبر على الجهاز.

وأكمل: فيريرا كان يعلمنا نقف إزاى فى الملعب، وحصل مشكلة قبل كده مع أحمد عيد عبد الملك اللى قاله إنت جاى تعلمنى وأنا عندى 35 سنة فرد عليه فيريرا طول ما أنت عايش لازم تتعلم.

واختتم: كنت أفرح لما حد ينتقدنى عشان أركز فى العودة مرة أخرى لمستواى، وهذا ما أقوله لعمر جابر الذى أثق فى قدرته على استعادة مستواه فى الفترة المقبلة.