شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يستضيف الترجى التونسى فى لقاء الفرصة الأخيرة بدورى الأبطال والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - يستضيف فريق الزمالك نظيره الترجى التونسى فى التاسعة مساء اليوم باستاد برج العرب، فى الجولة الرابعة من دور المجموعات لدورى أبطال أفريقيا، فى لقاء الفرصة الأخيرة للقلعة البيضاء للمنافسة على الصعود لدور الثمانية للبطولة.
واستبعد فيريرا عدد من نجوم الفريق، على رأسهم محمود عبد الرازق «شيكابالا» للإصابة بنزلة برد ومصطفى الزناري – محمد عبد الشافي – عبد الله جمعة – وعمر جابر لعدم الجاهزية.
وعقد فيريرا أكثر من جلسة مع اللاعبين طالبهم فيها بضرورة الفوز وحصد أول ثلاث نقاط لهم في البطولة لإحياء فرصتهم نحو التأهل للأدوار الإقصائية بعد المستوى المهزوز الذى ظهروا عليه في المباريات الماضية وتسبب في تغيير الصورة عند الجماهير التي طالبت برحيل أكثر من لاعب وإشراك اللاعبين الذين يرغبون في تحقيق النتائج مع الفريق والإبتعاد عن الأسماء الرنانة الذين ابتعدوا عن مستواهم بشكل كبير .
ومن المتوقع أن يجرى فيريرا عدة تغييرات هجومية من أجل تحقيق الفوز وخطف الثلاث نقاط حيث من المقرر أن يكون محمد صبحى في حراسة المرمى بعد أدائه الثابت في لقاء الفريق أمام بيراميدز بالدورى ومن أمامه الرباعى حمزة المثلوثى ومحمد عبد الغنى وحسام عبد المجيد وأحمد فتوح ، وفى الوسط نبيل دونجا وسيف جعفر ومحمد أشرف روقا وأحمد سيد زيزو ومصطفى شلبى وفى الهجوم سيف الجزيرى .
في المقابل يسعى نبيل معلول المدير الفني للترجى التونسى لتأمين الدفاع مع الإعتماد على الهجمات المرتدة التي يجيدها الفريق التونسى من أجل خطف هدف يربك الحسابات وخطف اللقاء خاصة وأن الفريق يجيد اللعب خارج ملعبه بشكل كبير .