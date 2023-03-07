الزمالك يستضيف الترجى التونسى فى لقاء الفرصة الأخيرة بدورى الأبطال

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القاهرة - سامية سيد - يستضيف فريق الزمالك نظيره الترجى التونسى فى التاسعة مساء اليوم باستاد برج العرب، فى الجولة الرابعة من دور المجموعات لدورى أبطال أفريقيا، فى لقاء الفرصة الأخيرة للقلعة البيضاء للمنافسة على الصعود لدور الثمانية للبطولة.

ويدخل الزمالك اللقاء وفى جعبته نقطة وحيدة من ثلاث مباريات، تعادل فيها مع المريخ السودانى سلبيا، بينما خسر مباراته الأولى باستاد القاهرة أمام شباب بلوزداد بهدف دون مقابل، بينما خسر آخر مبارياته أمام الترجى التونسى بإستاد رادس بهدفين نظيفين، بينما يحتل الأخير صدارة المجموعة برصيد 9 نقاط بعدما اقترب بشدة من التأهل ويتبقى له نقطة وحيدة لضمان التأهل بشكل رسمى من ثلاث جولات.

واختار البرتغالى فيريرا المدير الفني للزمالك 23 لاعبا وهم: محمد عواد – محمد صبحي - محمد نديم - حمزة المثلوثي – محمود حمدي " الونش" - محمد عبد الغني – محمود شبانة - حسام عبد المجيد – محمد طارق – أحمد فتوح - محمد أشرف "روقا" – عمرو السيسي – نبيل عماد دونجا – سيد عبد الله " نيمار " – سيف جعفر – أحمد سيد "زيزو" – مصطفى شلبي - أحمد بلحاج - إبراهيما نداي - سيف الدين الجزيري – ناصر منسي - يوسف أسامة نبيه - سامسون أكينيولا.

واستبعد فيريرا عدد من نجوم الفريق، على رأسهم محمود عبد الرازق «شيكابالا» للإصابة بنزلة برد ومصطفى الزناري – محمد عبد الشافي – عبد الله جمعة – وعمر جابر لعدم الجاهزية.

وعقد فيريرا أكثر من جلسة مع اللاعبين طالبهم فيها بضرورة الفوز وحصد أول ثلاث نقاط لهم في البطولة لإحياء فرصتهم نحو التأهل للأدوار الإقصائية بعد المستوى المهزوز الذى ظهروا عليه في المباريات الماضية وتسبب في تغيير الصورة عند الجماهير التي طالبت برحيل أكثر من لاعب وإشراك اللاعبين الذين يرغبون في تحقيق النتائج مع الفريق والإبتعاد عن الأسماء الرنانة الذين ابتعدوا عن مستواهم بشكل كبير .

ومن المتوقع أن يجرى فيريرا عدة تغييرات هجومية من أجل تحقيق الفوز وخطف الثلاث نقاط حيث من المقرر أن يكون محمد صبحى في حراسة المرمى بعد أدائه الثابت في لقاء الفريق أمام بيراميدز بالدورى ومن أمامه الرباعى حمزة المثلوثى ومحمد عبد الغنى وحسام عبد المجيد وأحمد فتوح ، وفى الوسط نبيل دونجا وسيف جعفر ومحمد أشرف روقا وأحمد سيد زيزو ومصطفى شلبى وفى الهجوم سيف الجزيرى .

في المقابل يسعى نبيل معلول المدير الفني للترجى التونسى لتأمين الدفاع مع الإعتماد على الهجمات المرتدة التي يجيدها الفريق التونسى من أجل خطف هدف يربك الحسابات وخطف اللقاء خاصة وأن الفريق يجيد اللعب خارج ملعبه بشكل كبير .