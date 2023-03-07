شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يضع 6 معايير جديدة لاختيار المدربين للمنتخبات الوطنية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

وضع مجلس إدارة اتحاد الكرة، عددا من المعايير لاختيار المدربين للعمل في المنتخبات الوطنية خلال الفترة المقبلة، ضمن خطة تطوير الكرة المصرية التي تم اعتمادها مؤخرا، وهذه المعايير هي:

- أن يكون المدرب صاحب شخصية قوية، ولديه ملكة القيادة والقدرة على اتخاذ القرار المناسب في الأوقات الصعبة.

- السيطرة على فريق العمل واللاعبين، والقدرة على تحمل المسئولية، وأن يجيد التعامل نفسيا مع اللاعبين وشحذ هممهم أثناء المواجهات الصعبة.

- لديه رصيد من الخبرات الكروية أي شارك في مسابقة الدورى الممتاز وشارك في البطولات الأفريقية سواء مع ناديه أو مع المنتخبات الوطنية.

- له رصيد من الخبرات التدريبية سواء في قطاعات الناشئين أو على مستوى الفريق الأول في دورى القسمين الأول والثانى ولديه سيرة ذاتية تدريبية قوية سواء محليا أو عربيا.

- أن يكون حاصلا على شهادات ودراسات تدريبية متقدمة مثل الرخصة a أو b، والرخصة الاحترافية pro.

- أن يكون سبق له التتويج مع ناديه ومنتخب بلاده بالبطولات المحلية والقارية.