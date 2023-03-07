شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يخشى مفاجآت المقاولون العرب فى الدوري الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستضيف فريق الاهلى نظيره المقاولون العرب، فى الخامسة مساء اليوم، الثلاثاء، باستاد الأهلى والسلام، فى اللقاء المؤجل من الجولة السابعة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز، فى مواجهة مثيرة كعادة لقاءات الفريقين بالسنوات الأخيرة.

ويحتل الأهلى المركز الأول في جدول ترتيب الدوري برصيد 41 نقطة بعدما لعب 17 مباراة حقق الفوز في 12 مباراة وتعادل في 5 مباريات ولم يخسر، وسجل لاعبوه 30 هدفاً وتلقت شباكه ستة أهداف، ولا يزال لديه ثلاث مباريات مؤجلة مع المقاولون العرب وحرس الحدود والإسماعيلى لمشاركته فى كأس العالم للأندية.

وفى المقابل يحتل المقاولون العرب المركز السادس برصيد 32 نقطة بعدما خاض 19 مباراة حقق الفوز في ثمانى مواجهات وتعادل فى مثلها وخسر 3 لقاءات وسجل لاعبوه 24 هدفا وتلقت شباكه 17.

وتعادل الأهلى مع الداخلية بهدف لكل فريق فى آخر ظهور بمسابقة الدوري، فيما خسر المقاولون العرب من فاركو بهدفين مقابل هدف في الجولة العشرين للمسابقة.

من جهته طالب السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي، لاعبي فريقه بالتركيز فى مباراة أسوان، مؤكداً ضرورة استعادة نغمة الانتصارات فى الدوري لاستعادة الدرع الغائب عن خزائن القلعة الحمراء موسمين متتاليين.

وأوضح المدرب السويسري للاعبي الأهلي، أن التركيز مطلوب فى جميع المباريات وبنفس الدرجة، مشددا على ضرورة التزام كل لاعب بالدور المكلف به طوال أحداث المباراة لعدم تكرار نزيف النقاط بعدما فقد الفريق 10 نقاط في الدوري المصري بالتعادل مع سموحة وسيراميكا والمصري وفيوتشر والداخلية.

وقاد كولر الأهلى فى 28 مباراة، حقق الفوز فى 19 لقاء وتعادل فى 6 مباريات وخسر 3 مواجهات وسجل لاعبوه 49 هدفا وتلقت شباكه 19 أهداف، ويحسب للمدرب السويسري تتويجه بأول ألقابه مع الأهلي على حساب الزمالك بكأس السوبر المحلى.

ويغيب عن الاهلى في مباراة اليوم كل من أكرم توفيق وكريم فؤاد وحسين الشحات ومحمود متولى وأحمد عبد القادر وعمرو السولية بسبب الإصابة.

وفى المقابل، يتمسك شوقى غريب المدير الفني للمقاولون العرب بضرورة استعادة الانتصارات فى مباراة الاهلى الليلة لتحقيق إنجاز جديد يضاف لتاريخ ذئاب الجبل بالمشاركة فى الكونفدرالية الموسم المقبل.

وينافس المقاولون العرب الزمالك على بطاقة التأهل للكونفدرالية، وبالنظر إلى ترتيب الدوري المصري على وضعه الحالي، فإن الأهلي يعتلي صدارته بـ41 نقطة، وضمن مشاركته في دوري أبطال أفريقيا، وبيراميدز الوصيف بـ39 نقطة، بالتساوي مع فيوتشر صاحب المركز الثالث، وأحدهما يتنافس على البطاقة المؤهلة لأبطال أفريقيا.

بينما يملك المقاولون صاحب المركز الخامس مباراة مؤجلة، أمام الأهلي، لذا سيحتاج للفوز بها لضمان التأهل رسمياً إلى الكونفدرالية، وهى أمله الوحيد فى الموسم المقبل، لأن الفوز يعنى أنه حسم المركز الرابع لصالحه رسميًا بالدور الأول.

ويسعى المقاولون العرب لإحراج كتيبة كولر، عن طريق استغلال تراجع الأهلى فنياً وبدنياً في مبارياته الأخيرة ويعاني الفريق الأمر بشكل واضح من تأثير الإجهاد وتوالى المباريات، وهو ما قد يدفع المدرب كولر لإجراء بعض التعديلات على تشكيلة الفريق ومنح عناصر أخرى الفرصة للمشاركة في تجنب التراجع البدنى.

ويعول المقاولون العرب على تألق لاعبيه محمود أبو السعود وعبد الرحمن خالد ومامادو نياس وجون أوكولى.