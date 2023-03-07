شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. انطلاق منافسات بطولة كأس العالم للخماسى الحديث بالقاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنطلق اليوم، الثلاثاء، منافسات بطولة كأس العالم للخماسي الحديث، التى تستضيفها القاهرة حتى 12 مارس الجاري، وتقام تصفيات السيدات على مجموعتين على أن تقام غدا الأربعاء تصفيات الرجال على مجموعتين أيضًا.

وتقام الخميس 9 مارس منافسات الدور نصف النهائي سيدات على مجموعتين، وتلعب يوم الجمعة 10 مارس منافسات الدور نصف النهائي رجال على مجموعتين.

زيتأهل 36 لاعبًا لنصف النهائي بواقع أول 15 في كل مجموعة بالإضافة إلى أصحاب أفضل 6 أرقام، ليتكون نصف النهائي من مجموعتين كل مجموعة 18 لاعبًا، وتختتم منافسات الفردي السبت 11 مارس بإقامة نهائي الرجال والسيدات ثم تتويج الفائزين.

ويعقد الاتحاد المصري للخماسي الحديث برئاسة المهندس شريف العريان مؤتمرا صحفيا بقاعة غدا الأربعاء المقبل في تمام الساعة الرابعة مساءً، للكشف عن تفاصيل بطولة كأس العالم للخماسي الحديث فى لافترة من 7 إلى 12 مارس الجارى . ويشهد المؤتمر الدكتور كلاوس شورمان رئيس الاتحاد الدولي للخماسي الحديث، والمهندس شريف العريان رئيس الاتحاد المصري للخماسي الحديث.

جدير بالذكر أنه يتأهل للنهائي 18 لاعبًا بواقع ال 7 الأوائل في كل مجموعة بالاضافة لاصحاب أفضل 4 أرقام في المجموعتين.

وتختتم البطولة الأحد 12 مارس بإقامة منافسات التتابع المختلط ثم تتويج الفائزين.

ويشارك في منافسات البطولة 156 لاعبًا ولاعبة بواقع 80 لاعبًا و 76 لاعبة بالبطولة بالإضافة لـ 100 إداري و 36 ضيف ليبلغ عدد المشاركين بالبطولة 292 فردًا، يمثلون 35 دولة وهم:

" مصر ، الأرجنتين ، أستراليا ، النمسا ،بلجيكا ، البرازيل ، بلغاريا ، بوركينا فاسو ، كندا ، الصين ، التشيك، فنلندا ، فرنسا ، جورجيا ، ألمانيا ، بريطانيا ، المجر ، الهند ، أيرلندا ، إيطاليا ، اليابان ، كوريا ، ليتوانيا ، مالي ، المكسيك ، بولندا ، البرتغال ، صربيا ، إسبانيا ، السويد ، سويسرا ، تايلاند ، أوغندا ، أوكرانيا ، الولايات المتحدة الأمريكية".