شكرا لقرائتكم خبر عن فيوتشر يختتم استعداداته لمواجهة الجيش الملكي بالكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يختتم فريق الكرة الأول بنادي فيوتشر استعداداته اليوم لمواجهة الجيش الملكي المغربي، في مباراة الجولة الرابعة من دور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ويلتقي فيوتشر مع الجيش الملكي غدا الأربعاء باستاد السلام، ويتصدر الجيش الملكي المجموعة برصيد 7 نقاط، بينما يأتي بيراميدز في المركز الثاني برصيد 5 نقاط، ثم فيوتشر في المركز الثالث برصيد نقطتين، وأخيراً إسكو كارا التوجولي في المركز الرابع برصيد نقطة واحدة.

واستهل فيوتشر مشواره في دور المجموعات بالتعادل خارج الديار مع إسكو كارا بهدف لمثله، ثم تعادل مع بيراميدز بنفس النتيجة في الجولة الثانية، قبل أن يخسر من الجيش الملكي بالمغرب بنتيجة 2/0.

من جانبه، أكد عبد الظاهر السقا، المدير الرياضي لفيوتشر، أن الفريق يواجه ضغط مباريات كبير فى الوقت الحالي، والمدير الفني علي ماهر أشرك جميع اللاعبين الموجودين بالفريق فى الشهر الأخير، ويحاول عمل استشفاء للمجموعة بشكل مستمر.

ويحتل فريق فيوتشر المركز الثالث فى جدول مسابقة الدوري برصيد 39 نقطة، بعدما خاض 20 مباراة، حيث فاز أبناء علي ماهر 10 مباريات، وتعادل في 9 لقاءات، وخسر مباراة واحدة، وسجل لاعبو فيوتشر 25 هدفاً واستقبلت شباكهم 13 هدفاً آخر.