شكرا لقرائتكم خبر عن فيوتشر يختتم استعداداته لمواجهة الجيش الملكي بالكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر
ويلتقي فيوتشر مع الجيش الملكي غدا الأربعاء باستاد السلام، ويتصدر الجيش الملكي المجموعة برصيد 7 نقاط، بينما يأتي بيراميدز في المركز الثاني برصيد 5 نقاط، ثم فيوتشر في المركز الثالث برصيد نقطتين، وأخيراً إسكو كارا التوجولي في المركز الرابع برصيد نقطة واحدة.
من جانبه، أكد عبد الظاهر السقا، المدير الرياضي لفيوتشر، أن الفريق يواجه ضغط مباريات كبير فى الوقت الحالي، والمدير الفني علي ماهر أشرك جميع اللاعبين الموجودين بالفريق فى الشهر الأخير، ويحاول عمل استشفاء للمجموعة بشكل مستمر.
ويحتل فريق فيوتشر المركز الثالث فى جدول مسابقة الدوري برصيد 39 نقطة، بعدما خاض 20 مباراة، حيث فاز أبناء علي ماهر 10 مباريات، وتعادل في 9 لقاءات، وخسر مباراة واحدة، وسجل لاعبو فيوتشر 25 هدفاً واستقبلت شباكهم 13 هدفاً آخر.