شكرا لقرائتكم خبر عن 5 معلومات عن مباراة الأهلي والمقاولون اليوم الثلاثاء 7 / 3 / 2023 فى الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يترقب عشاق الساحرة المستديرة دقات الخامسة مساء اليوم، الثلاثاء، لمتابعة اللقاء المهم الذى يجمع الأهلى مع المقاولون العرب باستاد الأهلى والسلام، فى اللقاء المؤجل من الجولة السابعة عشرة لمسابقة الدوري المصري، ونرصد أهم المعلومات عن المباراة في السطور التالية..

ترتيب الاهلى والمقاولون العرب في الدوري

يحتل الأهلى صدارة جدول ترتيب الدوري برصيد 41 نقطة بعدما لعب 17 مباراة حقق الفوز في 12 مباراة وتعادل في 5 مباريات ولم يخسر وسجل لاعبوه 30 هدفا وتلقت شباكه ستة، ولايزال لديه ثلاث مباريات مؤجلة مع المقاولون العرب وحرس الحدود والإسماعيلى لمشاركته في كأس العالم للأندية، وفى المقابل يحتل المقاولون العرب المركز السادس برصيد 32 نقطة بعدما خاض 19 مباراة حقق الفوز في ثمانى مواجهات وتعادل فى مثلها وخسر 3 لقاءات وسجل لاعبوه 24 هدفا وتلقت شباكه 17.

الأهلى يتفوق على المقاولون العرب فى القيمة التسويقية

تبلغ القيمة التسويقية للأهلى 29.55 مليون يورو، فيما تبلغ القيمة التسويقية للمقاولون العرب 6.28 مليون يورو.

79 مباراة جمعت الأهلى مع المقاولون العرب

التقى الأهلى والمقاولون العرب 79 مرة قبل لقاء الليلة حقق المارد الأحمر الفوز في 56 مباراة مقابل سبعة انتصارات لذئاب الجبل، فيما انتهت 16 مباراة بالتعادل بين الفريقين، وسجل الأهلى 135 هدفا فى شباك المقاولون بينما اكتفى الذئاب بتسجيل 44 هدفا.

السداسية أكبر نتيجة بين الاهلى والمقاولون

حقق الأهلى فوزاً كبيراً على المقاولون العرب بسداسية مقابل هدفين يعد هو الأكبر في تاريخ مواجهات الفريقين، ويعد أحمد بلال نجم الأهلى السابق هو هداف مباريات الأهلى والمقاولون العرب برصيد 7 أهداف.

نتيجة آخر ظهور للأهلى والمقاولون في الدوري

تعادل الاهلى مع الداخلية بهدف لكل فريق فى آخر ظهور بمسابقة الدوري فيما خسر المقاولون العرب من فاركو بهدفين مقابل هدف في الجولة العشرين للمسابقة.