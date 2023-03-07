شكرا لقرائتكم خبر عن 5 معلومات عن مباراة الزمالك والترجى اليوم الثلاثاء 7 / 3 / 2023 فى دوري الأبطال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يترقب عشاق الساحرة المستديرة دقات السادسة مساء اليوم، الثلاثاء، لمتابعة اللقاء المصيري الذى يجمع الزمالك والترجى التونسى فى الجولة الرابعة لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا، ونلقى الضوء في السطور التالية على أهم المعلومات عن المباراة..

مشوار الزمالك فى دورى الابطال

افتتح نادى الزمالك مشواره فى النسخة الحالية لدورى أبطال أفريقيا بالفوز على اليكت سبورت بطل تشاد ذهاباً بهدفين دون رد وإياباً بنفس النتيجة فى الدور التمهيدى، فيما تخطى الفارس الأبيض عقبة فلامبو بطل روندا فى دور الـ32 بالفوز ذهاباً بهدف دون رد وإياباً بخمسة أهداف مقابل هدف ليصعد لدور المجموعات.

الزمالك فى ثلاث جولات بدور المجموعات بدوري الأبطال لم يعرف طعم الفوز، بعد الخسارة فى اللقاء الافتتاحي على يد فريق شباب بلوزداد الجزائرى بنتيجة (1-0)، ثم التعادل بنتيجة سلبية مع المريخ السوداني على ملعب "الشهداء بنينا" فى ليبيا، قبل أن يهزم أمام الترجى بالجولة الثالثة بهدفين دون رد على ملعب رادس.

مشوار الترجى التونسى في دوري الابطال

تخطى فريق الترجى التونسي عقبة بلاتو يونايتد بطل نيجيريا في دور الـ"32" بالخسارة ذهابا بهدفين مقابل هدف والفوز إيابا بهدف دون رد ليتأهل دور المجموعات وحقق بطل تونس 3 انتصارات متتالية على المريخ السودانى بهدف دون رد ثم على شباب بلوزداد الجزائري بنفس النتيجة ثم على الزمالك بهدفين دون رد ليحقق العلامة الكاملة.

كشف حساب الزمالك أمام الأندية التونسية قبل مواجهة الترجى

ويمتد تاريخ مواجهات الزمالك مع الأندية التونسية إلى 42 مباراة، بواقع 32 مواجهة على الصعيد الأفريقى و10 مواجهات على صعيد البطولات العربية، ونجح الفارس الأبيض في تحقيق 18 انتصاراً، فيما خسر 16 مباراة، وانتهت 8 لقاءات بالتعادل.

وسجل مهاجمو الزمالك 54 هدفاً فى شباك الأندية التونسية، بينما استقبلت الشباك البيضاء 53 هدفاً.

الزمالك يتفوق على الترجى التونسى في القيمة التسويقية

تبلغ القيمة التسويقية لفريق الزمالك 19.48 مليون يورو، فيما تبلغ القيمة التسويقية للترجى التونسي 18.73 مليون يورو.

12 مباراة جمعت الزمالك والترجى التونسى

الزمالك التقي مع الترجى فى 12 مباراة سابقة، بمختلف البطولات الأفريقية، جاءت جميعها في بطولة دوري الأبطال باستثناء مواجهة وحيدة على لقب كأس السوبر الأفريقي عام 2020 حسمها الأبيض لصالحه.

مباريات الزمالك السابقة ضد الترجي 12 مواجهة سابقة، ونجح الزمالك فى تحقيق الفوز بـ4 مباريات، بينما تعادل الفريقان 3 مرات وفاز الترجي فى 5 مباريات.

أحرز لاعبو الأبيض 13 هدفا فى مرمى بطل تونس واستقبلت شباكهم 15.

مواجهات الزمالك والترجي لم تقتصر على البطولات الأفريقية فقط، حيث سبق والتقي الفريقان مرتين فى دور المجموعات لدوري أبطال العرب عام 2004، وفاز الزمالك بالمباراتين، حيث انتصر ذهابًا فى القاهرة بثلاثية نظيفة، فيما فاز إيابا بتونس بنتيجة 2-1.