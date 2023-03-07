شكرا لقرائتكم خبر عن فاركو يتوجه إلى الإسماعيلية اليوم لدخول معسكر مغلق استعداداً للدراويش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يختتم فريق فاركو بقيادة طارق العشري اليوم، الثلاثاء، استعداداته لمواجهة الإسماعيلى، المقرر لها السادسة مساء غد، الأربعاء، باستاد الإسماعيلية ضمن منافسات الجولة الحادية والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

ويخوض فاركو مرانه الأخير على ملعبه ثم يعلن طارق العشري قائمة المباراة التي تتوجه للإسماعيلية لدخول معسكر مغلق الليلة

وعكف طارق العشري على دراسة مباريات الإسماعيلى بالدوري وأحدثها مباراته أمام فيوتشر بالجولة الأخيرة للدوري، والتى انتهت بالتعادل السلبى، للوقوف على نقاط القوة والضعف فى صفوف الدراويش قبل ملاقاته فى الجولة المقبلة للدورى، بحثاً عن انتصار جديد للبرتقالى.

وواصل طارق العشرى تصحيح الأخطاء التى وقع فيها لاعبوه فى مباراة المقاولون العرب التى انتهت بفوز فاركو بهدفين مقابل هدف فى الجولة العشرين لمسابقة الدورى المصرى، لعدم تكرارها فى مباراة الإسماعيلى .

ويسير طارق العشري بخطى ثابتة مع فاركو منذ توليه المسئولية الفنية للفريق ، ففى المباراة الأولى لـ طارق العشرى مع فاركو، فاز على المصرى البورسعيدى بثنائية مقابل هدف ثم حقق فاركو الفوز على الزمالك، بثلاثية دون رد ضمن منافسات الجولة السابعة عشرة ثم حقق فوزه الثالث على البنك الاهلى بهدف دون رد في الأسبوع الثامن عشر قبل أن يتعادل مع حرس الحدود سلبياً ثم فاز على المقاولون العرب بهدفين مقابل هدف.

ويحتل فاركو المركز الثامن فى جدول ترتيب المسابقة برصيد 26 نقطة بعدما لعب 20 مباراة حقق الفوز في 6 مباريات وتعادل فى 8 مواجهات وخسر 6 لقاءات وسجل لاعبوه 19 هدفا وتلقت شباكه 18 هدفا.