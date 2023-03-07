شكرا لقرائتكم خبر عن فاركو يتوجه إلى الإسماعيلية اليوم لدخول معسكر مغلق استعداداً للدراويش والان مع تفاصيل الخبر
ويخوض فاركو مرانه الأخير على ملعبه ثم يعلن طارق العشري قائمة المباراة التي تتوجه للإسماعيلية لدخول معسكر مغلق الليلة
وعكف طارق العشري على دراسة مباريات الإسماعيلى بالدوري وأحدثها مباراته أمام فيوتشر بالجولة الأخيرة للدوري، والتى انتهت بالتعادل السلبى، للوقوف على نقاط القوة والضعف فى صفوف الدراويش قبل ملاقاته فى الجولة المقبلة للدورى، بحثاً عن انتصار جديد للبرتقالى.
وواصل طارق العشرى تصحيح الأخطاء التى وقع فيها لاعبوه فى مباراة المقاولون العرب التى انتهت بفوز فاركو بهدفين مقابل هدف فى الجولة العشرين لمسابقة الدورى المصرى، لعدم تكرارها فى مباراة الإسماعيلى .
ويحتل فاركو المركز الثامن فى جدول ترتيب المسابقة برصيد 26 نقطة بعدما لعب 20 مباراة حقق الفوز في 6 مباريات وتعادل فى 8 مواجهات وخسر 6 لقاءات وسجل لاعبوه 19 هدفا وتلقت شباكه 18 هدفا.