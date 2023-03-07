شكرا لقرائتكم خبر عن بابا فاسيليو يقرر عودة أحمد ياسين للتشكيل الأساسى أمام بيراميدز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر اليوناني بابا فاسيليو، المدير الفني لفريق البنك الاهلى، على إعادة المدافع أحمد ياسين للتشكيل الأساسى فى المباراة المقبلة أمام بيراميدز بالدورى الممتاز.

ويأتي قرار بابا فاسيليو عقب تألق أحمد ياسين فى التدريبات الجماعية والقدرة على تنفيذ التعليمات بشكل دقيق من حيث بناء الهجمات.

ويستعد فريق البنك الأهلى لملاقة نظيره بيراميدز ضمن مباريات الجولة الحادية عشر من عمر بطولة الدورى المصرى الممتاز، والمقرر لها يوم 13 مارس، وتقام باستاد القاهرة الدولى فى السادسة مساء .

ويحتل فريق البنك الاهلى المركز الاخير بجدول ترتيب مسابقة الدورى المصرى الممتاز برصيد 14 نقطة حيث تمكن من الفوز فى مباريتان والتعادل فى 8 مباريات والهزيمة فى 10 مباريات.