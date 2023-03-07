ميسي يحسم الجدل حول علاقته مع سان جيرمان ويوجه رسالة جديدة إلى برشلونة

المنامة - ياسر ابراهيم - أكد الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم باريس سان جيرمان، أنه سعيد بتجربته مع نادي العاصمة الفرنسية، بعدما انضم إلى الفريق قادماً من فريق برشلونة الإسباني في صفقة انتقال حر، في "ميركاتو" صيف 2021.



وأثار "البولغا" في حوار حصري مع موقع النادي الفرنسي عديد الملفات، وذلك بعد أسبوع واحد من تتويجه بجائزة أفضل لاعب في العالم من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا).



وقال ميسي: "في العام الأول مع الفريق، كان من الطبيعي أن أجد بعد الصعوبات، بما أنني لا أعرف المدينة وكل شيء من حولي تغير، لكن الوضع تحسن بشكل متواصل، كنت في حاجة إلى الوقت حتى أنسجم مع الحياة في باريس وهو أمر طبيعي".



وتابع ميسي حديثه عن علاقته بسان جيرمان قائلا: "مثلما قلت في عديد المناسبات السابقة، أنا سعيد جدا بتجربتي مع باريس سان جيرمان وأستمتع بوقتي مع النادي، هذا الموسم كان أفضل منذ البداية، لقد كنت أكثر حماسة ورغبة في مساعدة الفريق حيث كانت فترة أكثر راحة مع الفريق، كما تأقلمت مع المدينة، وأنا مستمتع جداً بما يحصل طوال هذا الموسم. إنه أمر ممتع".



ويبدو من خلال هذه الكلمات أن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي أراد توجيه رسالة إلى إدارة نادي برشلونة، التي تحلم بالتعاقد معه مجدداً، وقد تكون مؤشرا إلى بقائه مع باريس سان جيرمان بالموسم القادم.



وأضاف "البولغا" متحدثا عن واقع ناديه والنتائج الأخيرة: "لقد تحسن الفريق كثيرا في المدة الأخيرة، ونحن نلعب بشكل جيد وحققنا انتصارات مثيرة، منها الفوز على مرسيليا. نحن نعمل يومياً باجتهاد كبير حتى نحقق الأهداف التي رسمناها منذ بداية الموسم".



وتحدث ميسي عن نهائي كأس العالم 2022 في قطر وعلاقته بزميله مبابي، وقال بهذا الخصوص: "ليس من السهل تسجيل 3 أهداف في نهائي كأس العالم. لقد لعب مبابي بشكل جيد ورائع، ولكن في النهاية كان الحظ إلى جانبنا، وسبق له التتويج بالمونديال وهو يعرف أهمية هذا اللقب لأي لاعب، لحسن الحظ أننا الآن نُدافع عن ألوان فريق واحد".



المصدر: مواقع الكترونية