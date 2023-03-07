عدن - ياسمين عبد الله التهامي - مشاهدة مباراة بنفيكا وكلوب بروج بث مباشر

مشاهدة مباراة بنفيكا وكلوب بروج بث مباشر بتاريخ 07-03-2023 دوري أبطال أوروبا بث مباشر مباراة بنفيكا وكلوب بروج يستضيف ملعب ”النور” مباراة قوية في دوري أبطال أوروبا بين نادي بنفيكا ونظيره نادي كلوب بروج، اليوم الثلاثاء الموافق 7 مارس 2023، وذلك في بطولة دوري أبطال أوروبا موسم 2023، وسنعرض لكم موعد مباراة بنفيكا وكلوب بروج، والقنوات الناقلة لمباراة بنفيكا وكلوب بروج والمعلق والملعب المستضيف للمباراة.

موعد مباراة بنفيكا وكلوب بروج

حيث تقام مباراة كلوب بروج وبنفيكا في إياب دور ال 16 من دوري أبطال أوروبا اليوم الاربعاء الموافق 7 مارس 2023.

مشاهدة مباراة كلوب بروج وبنفيكا

ستنطلق المباراة في تمام الساعة 9 مساء بتوقيت تونس والمغرب والجزائر بينما في تمام الساعة 10 مساءً بتوقيت مصر والسودان وليبيا، وفي الساعة 11 مساء بتوقيت السعودية واليمن والبحرين والعراق ولبنان والأردن والكويت وسوريا وفلسطين وقطر، بينما المباراة في تمام الساعة 12 مساء بتوقيت الإمارات وسلطنة عمان بث مباشر مباراة بنفيكا وكلوب بروج.

القنوات الناقلة لمباراة بنفيكا وكلوب بروج

بينما تذاع مباراة كلوب بروج وبنفيكا في إياب دور ال 16 من دوري أبطال أوروبا علي قناة bein sports premium HD 3 الناقل الحصري لجميع مباريات دوري أبطال أوروبا في منطقة إفريقيا والشرق الأوسط.

معلق مباراة بنفيكا وكلوب بروج

بينما يتولى مهمة التعليق علي مباراة بنفيكا وكلوب بروج في إياب دور ال 16 من دوري أبطال أوروبا المعلق محمد بركات.