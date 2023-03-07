شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مشاهدة مباراة تشيلسي وبوروسيا دورتموند بث مباشر بتاريخ 07-03-2023 دوري أبطال أوروبا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - مشاهدة مباراة تشيلسي وبوروسيا دورتموند بث مباشر بتاريخ 07-03-2023 دوري أبطال أوروبا،دوري أبطال أوروبا 2022/2023 والقنوات الناقلة، يبحث عنه الجماهير، باعتبارها أحد المباريات الهامة، التي يشهدها متابعي كرة القدم حول العالم، خلال الأسبوع الحالي، والتي من المقرر خلاله، انطلاق مباريات الإياب لدوري الأبطال، بعدة مواجهات، على أن تستأنف المباريات الأسبوع المقبل.

ويستعرض معكم موقع الفجر، موعد مباراة تشيلسي ضد بوروسيا دورتموند، والقنوات الناقلة لهذه المباراة، وكذلك التشكيل المتوقع أن يبدأ به الفريقين، وآخر الأخبار حول هذا اللقاء.

موعد مباراة تشيلسي وبوروسيا دورتموند في دوري أبطال أوروبا 2022/2023

يلتقى الفريق الأول لكرة القدم بنادي تشيلسي، منافسه فريق بوروسيا دورتموند، في المباراة المقرر انطلاقها غدا الثلاثاء، الموافق 7 مارس الجاري، ضمن مباريات إياب دور الـ 16 لبطولة دوري أبطال أوروبا 2022/2023، على أن يحتضن اللقاء ستاد ستامفورد بريدج معقل البلوز.

وتحدد موعد مباراة تشيلسي ضد بوروسيا دورتموند، في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة، والساعة الحادية عشر مساء بتوقيت مكة المكرمة، والساعة الثانية عشر منتصف الليل بتوقيت أبو ظبي.

ونجح فريق بوروسيا دورتموند، في الفوز بهدف دون رد، في مباراة الذهاب، على أن تحسم مباراة الغد الفريق المتأهل إلى الدور ربع النهائي من البطولة الأوروبية الكبرى، باعتبار أنه يتم احتساب نتيجة مباراتي الذهاب والعودة معا.

وجاء تأهل تشيلسي إلى هذا الدور، بعد احتلاله صدارة المجموعة الخامسة برصيد 13 نقطة، فيما تأهل فريق بوروسيا دورتموند كوصيف للمجموعة السابعة بواقع 9 نقاط.

القنوات الناقلة لمباراة تشيلسي ضد بوروسيا دورتموند في دوري الأبطال

وعن القنوات الناقلة لمباراة تشيلسي ضد بوروسيا دورتموند، فإن مجموعة قنوات بي إن سبورت القطرية، هي الناقل المباشر والحصري، لبث مباشر مباريات دوري أبطال أوروبا 2022/2023، لجميع المشتركين في أحد الباقات الرياضية التي تقدمها المجموعة، في الشرق الأوسط وشمال قارة إفريقيا، وتنقل مباراة تشيلسي وبوروسيا دورتموند، عبر قناتها بي إن سبورت بريميوم 1، إليك ترددها لمشاهدة جميع المباريات التي تذيعها.

القنوات الناقلة لمباراة تشيلسي وبوروسيا دورتموند

بينما تذاع مباراة تشيلسي وبوروسيا دورتموند في إياب دور ال 16 من دوري أبطال أوروبا علي قناة bein sports premium HD 3 الناقل الحصري لجميع مباريات دوري أبطال أوروبا في منطقة إفريقيا والشرق الأوسط.

معلق مباراة تشيلسي وبوروسيا دورتموند

بينما يتولى مهمة التعليق علي مباراة تشيلسي وبوروسيا دورتموند في إياب دور ال 16 من دوري أبطال أوروبا المعلق عصام الشوالي.