شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مشاهدة مباراة الزمالك والترجي التونسي بث مباشر بتاريخ 07-03-2023 دوري أبطال إفريقيا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - مشاهدة مباراة الزمالك والترجي التونسي بث مباشر

مشاهدة مباراة الزمالك والترجي التونسي بث مباشر، يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، نظيره الترجي التونسي، غدا الثلاثاء الموافق 7 مارس الجاري، على ملعب برج العرب بالإسكندرية، وذلك ضمن مباريات الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا 2022/2023.

ويأتي موعد مباراة الزمالك ضد الترجي، في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة، والساعة العاشرة مساء بتوقيت مكة المكرمة، والساعة الحادية عشر مساء بتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة.

وجاءت نتائج الزمالك في البطولة الإفريقية، سلبية تجاه آمال وطموحات الجماهير العريضة للقلعة البيضاء، حيث في حالة عدم الفوز خلال مباراة الترجي، سيكون هذا الموسم الثالث على التوالي الذي لم يتخطى فيه الزمالك دور المجموعات، وهو رقم سلبي يعكس الأوضاع التي تدور داخل جدران الزمالك.

ساعات قليلة وينطلق لقاء هام في دوري أبطال إفريقيا، يجمع الزمالك والترجي التونسي، حيث يسعى الفريق الأبيض إلى تحقيق الفوز ولا بديل له عنه حتى يستعيد فرصه في الصعود من دور المجموعة والتأهل إلى دور الثمانية.

ومن أجل مساعدة الراغبين في مشاهدة اللقاء، تستعرض «الفجر»، تردد القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والترجي التونسي في دوري أبطال إفريقيا.

تردد القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والترجي التونسي في دوري أبطال إفريقيا

وجاء تردد القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والترجي التونسي في دوري أبطال إفريقيا، كالتالي:

تنقل قنوات beIN Sports مباريات الزمالك في دوري أبطال إفريقيا كونها الناقل الحصري لمباريات البطولة الأفريقية.

قنوات BEIN SPORT HD 1،2،3،4

التردد: 12264

معدل الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز 27500.

- قنوات BEIN SPORT 11،12،13،14

التردد: 10853

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500.

- قنوات BEIN SPORT 5،6،7،8

التردد: 12475

الاستقطاب: رأسي

معدل الترميز: 27500

- قناة BEIN SPORT HD 13

التردد: 12284

الاستقطاب: رأسي

معدل الترميز: 27500

- قنوات BEIN SPORT 9،10،16

التردد: 12245

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز 27500

ويلتقي الزمالك مع الترجي على ملعب برج العرب بالإسكندرية، غدا الثلاثاء الموافق 7 مارس، في الجولة الرابعة من عمر منافسات مرحلة المجموعات.

ويحتل الترجي التونسي المركز الأول برصيد 9 نقاط، فيما يحتل الزمالك المرتبة الرابعة برصيد نقطة وحيدة، ومن المقرر وفق المعلن عنه أن يعلق على أحداث المباراة خليل البلوشي على قناة بي إن سبورت 4.