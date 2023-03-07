مشاهدة مباراة الأهلي والمقاولون العرب بث مباشر بتاريخ 06-02-2023 الدوري المصري

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - مشاهدة مباراة الأهلي والمقاولون العرب بث مباشر

مشاهدة مباراة الأهلي والمقاولون العرب بث مباشر يستعد المارد الأحمر النادي الأهلي لمواجهة المقاولون العرب وهذه المباراة مؤجلة من الأسبوع 17 ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز 2022-23 على ملعب الأهلي وي السلام، يسعى النادي الأهلي جاهدا للحصول على الثلاث نقاط والفوز بالمباراة ليؤكد تصدره في الدوري، وقع النادي الأهلي في فخ التعادل أمام الداخلية الجولة السابقة بهدف لكلى الفريقين ويطمح الأهلي في تحقيق الانتصار على نظيره المقاولون لاستمرار سلسة الانتصارات لاستمرار التربع على الصدارة سنتعرف علىالقنوات الناقلة لمباراة الأهلي والمقاولون التشكيل المتوقع للفريقين.

مشاهدة مباراة الأهلي والمقاولون العرب بث مباشر

ما هو موعد مباراة الأهلي والمقاولون العرب المؤجلة من الجولة الـ 17 لمنافسات موسم 2022-23 من الدوري المصري؟ ستقام المباراة على يوم الثلاثاء القادم 7 مارس على ملعب الأهلي وي السلام في تمام الساعة الخامسة مساء توقيت مصر، وفي تمام الساعة السادسة بتوقيت السعودية، والساعة الثالثة بتوقيت غرينتش.

موقف النادي الأهلي في الدوري الممتاز

موقف النادي الأهلي بعد التعادل مع الداخلية يحتل النادي الأهلي المركز الأول متصدرا ومتزعما الدوري.

خاض النادي 17 مباراة حقق الانتصار في 12 مباراة.

تعادل في 5 مناسبات ولم يهزم منذ بداية الدوري حتى الأن.

سجل 30 هدفا وهو أقوى خط هجوم في الدوري.

أستقبل شباكه 6 أهداف فقط وهو أقوى خط دفاع في الدوري.

مؤجلات النادي الأهلي:

نادي المقاولون العرب.

نادي حرس الحدود.

نادي الإسماعيلي.

نتيجة أخر مباراة للأهلي في الدوري

يزال النادي الأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر متصدرا ومتزعما للدوي بعد التعادل في أخر مباراة أمام نظيرة فريق الداخلية بهدف لمثله ضمن أفتتح النادي الأهلى التسجيل بقدم محمود عبد المنعم كهربا ثم قبل صافرة نهاية المباراة بدقيقتين استطاع اللاعب احمد رشيد إحراز هدف التعادل.