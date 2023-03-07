شكرا لقرائتكم خبر عن غزل المحلة يتمسك باستمرار الجهاز الفنى بقيادة عبد الباقى جمال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد مجلس إدارة شركة غزل المحلة لكرة القدم، برئاسة أسامة خليل، والكابتن عمر عبد الله، وعمر رياض المدير التنفيذي للنادي، وصابر عيد المدير الرياضي، ووائل شكر مدير شؤون اللاعبين- اجتماعًا طارئًا مع عبد الباقي جمال، المدير الفني للفريق.

وقد تم بحث أسباب تراجُع نتائج الفريق في الفترة الأخيرة، وكيفية العودة للمسار الصحيح؛ لتحقيق نتائج إيجابية، وتقديم عروض مميَّزة في المباريات المقبلة.

وتَمسَّك أعضاء مجلس الإدارة باستمرار الجهاز الفني خلال المرحلة المقبلة، مع توفير الدعم الكامل لهم.

يذكر أن الاجتماع تم عقب خسارة فريق غزل المحلة مساء أمس أمام نظيره الداخلية، بنتيجة هدفين مقابل هدف، ضمن الجولة الـ21 من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز، والتي أُقيمَت على استاد بتروسبورت.