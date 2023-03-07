شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. الاجتماع الفنى لمباراة فيوتشر والجيش الملكى فى الكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعقد الاجتماع الفني للقاء فيوتشر والجيش الملكي، اليوم الثلاثاء، لمباراة الجولة الرابعة من دور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ويلتقي فيوتشر مع الجيش الملكي غدا الأربعاء المقبل باستاد السلام، ويتصدر الجيش الملكي المجموعة برصيد 7 نقاط، بينما يأتي بيراميدز في المركز الثاني برصيد 5 نقاط، ثم فيوتشر فى المركز الثالث برصيد نقطتين، وأخيراً إسكو كارا التوجولي في المركز الرابع برصيد نقطة واحدة.

واستهل فيوتشر مشواره في دور المجموعات بالتعادل خارج الديار مع إسكو كارا بهدف لمثله، ثم تعادل مع بيراميدز بنفس النتيجة في الجولة الثانية، قبل أن يخسر من الجيش الملكي بالمغرب بنتيجة 2/0.

من جانبه، أكد عبد الظاهر السقا، المدير الرياضي لفيوتشر، أن الفريق يوواجه ضغط مباريات كبير في الوقت الحالي، والمدير الفني علي ماهر أشرك جميع اللاعبين الموجودين بالفريق في الشهر الأخير، ويحاول عمل استشفاء للمجموعة بشكل مستمر.

ويحتل فريق فيوتشر المركز الثالث فى جدول مسابقة الدوري برصيد 39 نقطة، بعدما خاض 20 مباراة، حيث فاز أبناء علي ماهر 10 مباريات، وتعادل في 9 لقاءات، وخسر مباراة واحدة، وسجل لاعبو فيوتشر 25 هدفاً واستقبلت شباكهم 13 هدفاً آخر.