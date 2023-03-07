شكرا لقرائتكم خبر عن غدا.. استكمال مباريات الجولة الـ21 للدوري الممتاز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستكمل غداً الأربعاء منافسات الجولة الحادية والعشرين لمسابقة الدورى الممتاز موسم 2022-2023، وستكون الجماهير على موعد مع مباريات فى غاية القوة والإثارة فى هذه الجولة على رأسها مباراة الزمالك وانبى.

ويواجه فريق الأهلى نظيره المقاولون العرب فى الخامسة مساء اليوم الثلاثاء، باستاد الأهلى والسلام، فى اللقاء المؤجل من الجولة السابعة عشرة لمسابقة الدوري المصري.

الأهلي متصدر جدول ترتيب الدوري المصري تعادل أمام الداخلية بهدف لمثله، في مباراة بدأ فيها الأهلي بالتسجيل عن طريق محمود عبدالمنعم كهربا، فيما أدرك أحمد رشيد هدف التعادل للداخلية قبل 3 دقائق من النهاية.

فيما رفض الزمالك وبيراميدز تضييق الفارق مع الاهلى وتأخرا خطوة جديدة بعدما انتهت مباراتهم معاً بالتعادل السلبى فى الجولة الاخيرة لمسابقة الدوري المصري.

الزمالك هو حامل لقب النسخة الماضية من الدورى المصرى 2021-2022، بينما حل بيراميدز وصيفاً للمرة الأولى فى تاريخه، وجاء الأهلى فى المركز الثالث.

ويشارك الأهلى والزمالك فى دورى الأبطال، وبيراميدز وفيوتشر فى الكونفدرالية، وتوج الزمالك بلقب الدورى المصرى موسم 2021-2022، بينما ضرب الاهلى موعداً مع بيراميدز فى نهائى كأس مصر.

انطلقت النسخة 64 من منافسات الدورى المصرى الممتاز فى 18 أكتوبر 2022، والذى كانت نسخته الأولى عام 1948، وتعتبر البطولة من الأفضل على الإطلاق فى الشرق الأوسط وأفريقيا

الأهلى هو البطل التاريخى للدورى المصرى بعدما حقق اللقب 42 مرة، أما الزمالك فهو ثانى أكثر الأندية حصولاً على البطولة بإجمالى 14 مرة، ويأتى الإسماعيلى فى الترتيب الثالث وبفارق كبير أيضًا عن الوصيف، بعد أن فاز بالمسابقة طيلة تاريخه فى ثلاث مناسبات فقط.

الزمالك حصد اللقب فى آخر موسمين، ليواصل سيطرته على صورة الألقاب المحلية فى المواسم القليلة الماضية، فيما احتل بيراميدز المركز الثانى فى منافسات موسم 2021-22، متفوقًا على الأهلى الثالث

مواعيد مباريات الجولة الحادية والعشرين للدوري المصري

الثلاثاء 7 مارس

الأهلى & المقاولون العرب.. 5 مساء "مؤجلة من الجولة 17"

الأربعاء 8 مارس

الإسماعيلى & فاركو.. 6 مساء

السبت 11 مارس

المقاولون & سموحة.. 7 مساء

الأحد 12 مارس

أسوان & فيوتشر.. 3 عصرا

الزمالك & إنبى.. 7 مساء

القناة الناقلة لمباريات الدورى المصرى

وتنقل قناة أون تايم سبورتس مباريات الدورى المصرى فى وجود استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.