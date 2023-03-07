شكرا لقرائتكم خبر عن على ماهر يعالج أزمة إهدار الفرص فى فيوتشر قبل مواجهة الجيش الملكى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعكف الجهاز الفني لفريق فيوتشر، بقيادة علي ماهر، على وضع حلول عاجلة لأزمة إهدار الفرص لدى لاعبي الفريق، والتي ظهرت بشكل واضح في المباراة الماضية أمام الإسماعيلي والتي انتهت بالتعادل السلبي بين الفريقين بمنافسات الجولة 20 من الدوري، وذلك لتجنبها في المباراة المقبلة أمام الجيش الملكي بالكونفدرالية.

وشدد علي ماهر على ضرورة استغلال كل فرصة تتاح أمام المرمى في اللقاء المقبل، خاصة أن فيوتشر لا بديل أمامه عن الفوز للتمسك بفرصته في التأهل.

ويقام في الثامنة مساء اليوم الإثنين المؤتمر الصحفي للمدير الفني لنادي فيوتشر علي ماهر للحديث عن مباراة الجيش الملكي المغربي باستاد السلام، في مباراة الجولة الرابعة من دور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ومن المقرر أن يلتقي فيوتشر بالجيش الملكي يوم الأربعاء المقبل في المباراة التي تجمع الفريقين بالقاهرة، حيث يتصدر الجيش الملكي المجموعة برصيد 7 نقاط، بينما يأتي بيراميدز في المركز الثاني برصيد 5 نقاط، ثم فيوتشر في المركز الثالث برصيد نقطتين، وأخيراً أسكو كارا التوجولي في المركز الرابع برصيد نقطة واحدة.

واستهل فيوتشر مشواره في دور المجموعات بالتعادل خارج الديار مع أسكو كارا بهدف لمثله، ثم تعادل مع بيراميدز بنفس النتيجة في الجولة الثانية، قبل أن يخسر من الجيش الملكي بالمغرب بنتيجة 2/0.