شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يطمئن على جاهزية عبد القادر وعبد الفتاح قبل مباراة صن داونز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اطمأن الجهاز الفني للأهلي، بقيادة مارسيل كولر، على جاهزية الثنائي أحمد عبد القادر وخالد عبد الفتاح لمباراة فريقهما ضد صن داونز، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.

وكشف مصدر أن الثنائي شارك في التدريبات الجماعية لفريقهما قبل مباراة المقاولون العرب، ولكن يرفض الجهاز الفني المجازفة بهما في لقاء على أن يكونا متاحين للمشاركة في مباراتي صن داونز والقطن الكاميروني يومي 11 و17 مارس الجاري بدور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.

واختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته على ملعب مختار التتش، استعدادًا لمباراة المقاولون العرب، التي تقام مساء ‏الثلاثاء المقبل على استاد الأهلي بالسلام، والمؤجلة من الجولة السابعة عشرة في بطولة ‏الدوري الممتاز.

وعقد السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق، محاضرة قبل انطلاق المران، لتأكيد العديد من الجوانب الخططية المتعلقة بالمباراة، قبل أن يؤدي اللاعبون تدريبات بدنية وفنية متنوعة.

وأدى حراس الفريق محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير وحمزة علاء تدريبات قوية تحت إشراف ميشيل يانكون، واختتم الفريق مرانه بتقسيمة كرة قوية.

ويتصدر الأهلي ترتيب الدوري الممتاز برصيد 41 نقطة، من إجمالي 17 مباراة خاضها ‏الفريق في المسابقة إلى الآن.