شكرا لقرائتكم خبر عن البنك الأهلى يجهز حسام أشرف للمشاركة فى المباريات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر بابا فاسيليو، المدير الفني لفريق البنك الاهلى، وضع برنامج بدنى للاعب حسام أشرف، صانع ألعاب الفريق، وذلك لتجهيزه للمشاركة في المباريات المقبلة من بطولة الدورى المصرى الممتاز.

وانتقل حسام أشرف إلى فريق البنك الأهلى قادما من الزمالك على سبيل الإعارة، ضمن صفقة انتقال ناصر منسى إلى القلعة البيضاء لمدة 5 مواسم.

ويسعى بابا فاسيليو لتجهيز جميع اللاعبين خلال المرحلة المقبلة لوضع التشكيل الأفضل للفريق، والفوز بالمباريات وتحسين وضع الفريق بجدول ترتيب المسابقة والخروج من المنافسة على الهبوط.

ويستعد فريق البنك الاهلى لملاقاة نظيره بيراميدز ضمن مباريات الجولة الحادية عشرة من عمر بطولة الدورى المصرى الممتاز، والمقرر لها يوم 13 مارس المقبل، حيث سوف تقام على استاد القاهرة الدولى فى تمام الساعة السادسة مساء .

ويحتل فريق البنك الأهلى المركز الأخير بجدول ترتيب مسابقة الدورى المصرى الممتاز برصيد 14 نقطة، حيث تمكن من الفوز فى مباريتان و التعادل فى 8 مباريات والهزيمة فى 10 مباريات.