شكرا لقرائتكم خبر عن كارتيرون: الزمالك تأثر برحيل اللاعبين ومواجهة النصر فرصة لإثبات جدارته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى السابق للزمالك، أن الزمالك تأثر كثيرا برحيل اللاعبين الكبار فى صفوفه ولم يقم بتعويضهم بشكل جيد، وأتمنى فوزهم على الترجى.

وقال كارتيرون، فى مداخلة فيديو مع الإعلامى سيف زاهر فى برنامج "ملعب أون تايم" المذاع على قناة أون تايم سبورتس: "أتابع الدورى المصرى وجدائما أشعر بالسعادة لمشاهدة المباريات، والدورى قويا بوجود أندية تنافسية مثل الاهلى والزمالك وبيراميدز".

وأضاف كارتيرون: "الزمالك خسر الكثير من اللاعبين الكبار ولم ينافس على البطولات؛ بسبب رحيل اللاعبين المهمين عن الفريق، وأنا أحب الزمالك وكنت سعيد بالعمل داخله ودائما أشعر بحب كبير لدى هذا النادى وجماهيره".

وتابع: "الزمالك لم يعوض رحيل اللاعبين المهمين مثل أشرف بن شرقى وفرجانى ساسى ومصطفى محمد وإمام عاشور الذى قدم مستويات كبيرة وكان يستطيع تعويض بن شرقى".

واستطرد: "أحترم فيريرا جدا وأتمنى أن يبذل اللاعبون أقصى جهد أمام الترجى لإعادة الزمالك للمنافسة مرة أخرى.. الأهلى احتاج عامين لكى يعود قويا مرة أخرى ويحصد البطولات وسعيد أن الزمالك يلعب بالعديد من اللاعبين الصغار وقادر على العودة مجددا للبطولات".

عن أبرز اللاعبين، قال كارتيرون: "شيكابالا من أهم اللاعبين فى الزمالك ويصنع الفارق دائما ويستطيع تغيير نتيجة أى مباراة ولكن يحتاج للاعبين آخرين يساعدونه فى الملعب لصناعة الفارق وكذلك محمد عبد الشافى".

وأضاف: "مواجهة النصر والزمالك ستكون مباراة رائعة، لعبنا أمام كريستيانو رونالدو فى الدورى السعودى، وهى فرصة لإظهار الزمالك نفسه كأحد أكبر الأندية فى الشرق الأوسط".

وعن مواجهة الترجى، قال: "مباراة الترجى صعبة جدا ولكن الزمالك قادر بجمهوره ولاعبيه على أن يتخطوا هذه المباراة، وعلى الجماهير أن تساند الفريق وتبث فيهم الثقة، وأعتقد أن اللاعبين يستحقون الدعم غدا".