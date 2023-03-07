شكرا لقرائتكم خبر عن 3 ساعات حاسمة بين مجلس إدارة غزل المحلة والمدير الفنى عبد الباقى جمال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

عقد مجلس إدارة شركة غزل المحلة لكرة القدم، برئاسة أسامة خليل وعمر عبد الله وعمر رياض المدير التنفيذي للنادى وصابر عيد المدير الرياضى ووائل شكر مدير الكرة، اجتماعا طارئا مع عبد الباقى جمال المدير الفني للفريق، وما زالت الجلسة ممتدة لأكثر من 3 ساعات، لبحث أسباب تراجع نتائج الفريق في الفترة الأخيرة، وكيفية العودة للمسار الصحيح لتحقيق نتائج إيجابية وتقديم عروضا مميزة في المباريات المقبلة.

ويأتي الاجتماع عقب خسارة فريق غزل المحلة مساء اليوم أمام نظيره الداخلية بنتيجة هدفين مقابل هدف، ضمن الجولة الـ21 من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز و التي أقيمت على ستاد بتروسبورت.

في نفس السياق دخل محمد عودة، المدير الفني للهلال الليبي ومحمد شوقي المدرب العام لمنتخب مصر السابق، وسامى الشيشينى نجم الزمالك والمدير الفنى السابق لأسوان والأسيوطى دائرة المرشحين لخلافة عيد الباقي جمال في منصب المدير الفني لغزل المحلة، في حالة رحيله.