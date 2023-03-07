شكرا لقرائتكم خبر عن أسامة خليل: الإسماعيلى يتعرض لوقيعة بين اللاعبين والإدارة.. والنادى مخترق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يرى أسامة خليل، نجم الإسماعيلى السابق والمتحدث الرسمى باسم النادى، أن قلعة الدراويش تتعرض لوقيعة بين اللاعبين والإدارة.

وقال خليل، فى تصريح لبرنامج جمهور التالتة الذى يذاع عبر شاشة قناة أون تايم سبورتس 2 النادى الإسماعيلى مخترق وبيان اللاعبين ليس من كتابتهم، ولكنه من مصدر محترف.

وأشار خليل إلى أن العقوبات ستوقع على اللاعبين، دون تراجع نظرا للامتناع عن التدريب.

وتراجع لاعبو الإسماعيلي عن فكرة مقاطعة التدريبات، بعد إلغاء مران الأمس؛ بسبب عدم حصولهم على مستحقاتهم المالية المتأخرة، وقرر لاعبو الإسماعيلي خوض المران اليوم رغم قرار مجلس الإدارة بإحالتهم للتحقيق.

وأصدر مجلس إدارة النادي الإسماعيلي، برئاسة اللواء أبوبكر الحديدي، بيانا رسميا ردا على امتناع اللاعبين عن خوض التدريبات.

وقال مجلس الإسماعيلي، عبر بيانه، إنه تابع ببالغ من الاستياء والغضب ما بدر من لاعبي الفريق في سابقة هي الأولى من نوعها في تاريخ النادي بالامتناع عن خوض المران رغم الوضع السيئ للفريق بالدوري وقبل مباراة حاسمة أمام فاركو.