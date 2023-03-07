الامارات | «العين» تصيب شباب الأهلي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تأهل العين إلى نصف نهائي كأس رئيس الدولة عقب تغلبه أمس، على شباب الأهلي بهدفين دون ردّ، في دور الثمانية ليصعد لمواجهة الفائز من بني ياس والوصل في المربع الذهبي.

شهدت المباراة، التي أقيمت على استاد راشد بدبي، حضوراً جماهيرياً كبيراً، ما أسهم في خوض اللاعبين اللقاء بحماس منذ بداية اللقاء، وأحرز العين الهدف الأول من هجمة منظمة وصلت إلى المغربي سفيان رحيمي الذي لعب كرة عرضية وارتدت من ماجد ناصر، وأكملها الأرجنتيني ماتيوس بالاسيوس في المرمى (8).

وسيطر شباب الأهلي على وسط الملعب، لكن من دون خطورة على المرمى، بينما أبرز فرصة كانت من كرة سددها حارب عبدالله وأبعدها خالد عيسى ببراعة إلى ركلة ركنية، في المقابل شكلت الهجمات المرتدة لـ«الزعيم» خطورة كبيرة على مرمى «فرسان دبي» وأنقذ ماجد ناصر مرماه من الهدف الثاني مرتين في دقيقة واحدة عندما تصدى لكرة قوية من كايو كانيدو، ثم من تسديدة أخرى من بالاسيوس (37).

واعتمد العين على التسديد من خارج منطقة الجزاء وتألق ماجد مجدداً بالتصدي لتسديدة من المغربي المهدي المبارك، بينما أهدر الكرواتي تين جيدفاج فرصة محققة من كرة داخل منطقة الجزاء لعبها برأسه فوق العارضة في الوقت بدل الضائع.

وشهد الشوط الثاني أفضلية من شباب الأهلي وأهدر عمر خريبين فرصة محققة من انفراد تام بالمرمى وسدد كرة قوية تصدى لها خالد عيسى (60)، كما أهدر البديل غوستافو سيلفا فرصة من داخل منطقة الجزاء وسدد الكرة بجوار القائم (67)، بينما أنقذ يوسف جابر فرصة خطرة من أمام المرمى قبل أن يضيف كايو الهدف الثاني للعين (70).

وفي الدقيقة 77 حصل ماجد ناصر على بطاقة حمراء لحصوله على الإنذار الثاني لعرقلته المنفرد بالمرمى سفيان رحيمي، واحتسب الحكم ركلة جزاء سددها لابا كودجو في المرمى مضيفاً الهدف الثاني (81)، ليسيطر «الزعيم» على المباراة ويحافظ على أفضليته لتنتهي المباراة بفوزه وتأهله إلى المربع الذهبي.