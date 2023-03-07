الامارات | الجزيرة يهدد الشارقة بـ «سيناريو الدوري»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يستضيف استاد الشارقة عند الساعة 20:30 من مساء اليوم مواجهة من العيار الثقيل بين الشارقة والجزيرة ضمن الدور ربع النهائي لكأس رئيس الدولة لكرة القدم، وذلك بعد نحو أربعة أيام من لقاء الفريقين الأخير ضمن الجولة 18 لدوري أدنوك للمحترفين الذي انتهى بفوز الجزيرة 3-2 في مباراة مثيرة.

وتعتبر المواجهة ثأرية بالنسبة للشارقة كونه يحمل حالياً لقب هذه البطولة في نسختها الماضية بعد فوزه على الوحدة، وكذلك حامل لقب كأس السوبر بعد فوزه الأخير على العين بهدف نظيف، فيما يهدد الجزيرة مضيفه الشارقة بتكرار سيناريو لقاء الفريقين الجمعة الماضية، في حين يتطلع الشارقة للثأر لخسارته السابقة ورد اعتباره وفك العقدة الجزراوية، خصوصاً أن هذه المباراة تقام أيضاً على ملعبه وأمام جماهيره.

يذكر أن الشارقة لم يخض مباريات دور الـ32 وفقاً للائحة البطولة بصفته «حامل اللقب»، وكان قد تأهل للدور ربع النهائي في البطولة بعد فوزه على النصر 2-1 في دور الـ16.

أما تأهل الجزيرة إلى ربع نهائي كأس رئيس الدولة فجاء بعد فوزه الكبير على فريق «غلف إف سي» 6-1 في دور الـ16.

وتعد المواجهة أيضاً تحدياً جديداً بين مدربي الشارقة الروماني كوزمين والجزيرة الهولندي مارسيل كايزر.

ويحتل الشارقة المركز الخامس في ترتيب فرق دوري أدنوك للمحترفين برصيد 34 نقطة بفارق نقطة واحدة عن الجزيرة صاحب المركز السادس بـ33 نقطة.

ويسعى الشارقة إلى تخطي عقبة الجزيرة بحثاً عن اللقب العاشر في هذه البطولة، فيما يتطلع الجزيرة للقب الرابع في تاريخه.

وشدد مدرب الشارقة الروماني كوزمين خلال المؤتمر الصحافي التقديمي للمباراة على أن فريقه سينسى نتيجة المباراة السابقة بين الفريقين وسيركز على تحقيق الفوز في هذه المباراة دون التأثر بما حدث في مباراة الجمعة الماضية.

من جهته، أكد مدرب الجزيرة الهولندي مارسيل كايزر خلال المؤتمر الصحافي أن فريقه نسي فوزه الأخير على الشارقة في الدوري، ويركز كل جهده واهتمامه على مباراة اليوم التي وصفها بالمهمة والحاسمة أمام ذات المنافس.