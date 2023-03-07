الامارات | إطلاق بطولة بادل تنس للموظفين الحكوميين في دبي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أبرمت «دناتا للسفريات الحكومية»، التابعة لدناتا للخدمات الجوية والسفر العالمية، شراكة مع «دو» من شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة EITC وشبكة الإذاعة العربية ومجلس دبي الرياضي، لإطلاق بطولة بادل تنس جديدة للموظفين الحكوميين في الفترة من الثامن إلى 10 الجاري في «أكاديمية دبي العالمية للبادل».

وشهد الإعلان عن الحدث الرياضي سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، ووقّع سموه قميصاً مقدماً من أكاديمية «وورلد بادل»، يمثل مكان إقامة البطولة المقبلة.

وقال سموه: «ستوفر بطولة دناتا للبادل أمام المشاركين والمشجعين فرصة رائعة لتجربة قوة الرياضة والفوائد التي تجلبها، ونحن في مجموعة الإمارات ندرك الدور الحيوي الذي تلعبه الرياضة في تعزيز الصحة، وإلهام الناس، وبناء فرق قوية. وتؤكد الأنشطة التي نرعاها التزامنا طويل الأمد بدعم الأحداث والمبادرات التي تسهم في رفاهية المجتمعات».

وذكر بيان صحافي: «من خلال تبنّيها واحدةً من أسرع الرياضات نمواً في العالم من حيث المشاركة، أطلقت (دناتا للسفريات الحكومية) فعالية البادل للتواصل مع الهيئات الحكومية في دبي، وهو ما يتماشى مع رؤية دبي وأهدافها لتصبح أسعد مدينة على وجه الأرض، وتزويد المواطنين والمقيمين بفرص لاعتماد أسلوب حياة نشط وصحي».

وأعرب الرئيس التنفيذي لشركة «دو» فهد الحساوي، عن سعادته للتعاون مع دناتا للسفريات الحكومية لدعم تسريع الابتكار التكنولوجي في الدولة، بما يتماشى مع رؤية القيادة الرشيدة لبناء اقتصاد مستقبلي قائم على المعرفة.

وقال: «في إطار جهودنا المستمرة لدعم رؤية 2030، وتحسين الحياة من خلال تقديم أحدث وأفضل التقنيات للعملاء، سيعمل خبراء (دو) خلال هذا الحدث على استكشاف إمكانات ChatGPT. ومن خلال الوصول إلى مليون مستخدم في خمسة أيام فقط، فإن منصة الذكاء الاصطناعي ستدعم تمكين الأعمال، وتسهم في تعزيز قدراتنا ورفع الكفاءة».