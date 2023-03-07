الامارات | مباريات اليوم

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شكرا لقرائتكم خبر عن مباريات اليوم والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كأس رئيس الدولة
بني ياس - الوصل 17:35
الشارقة - الجزيرة 20:30
بنفيكا - كلوب بروج 00:00
تشلسي - بوروسيا دورتموند 00:00
دوري أبطال إفريقيا
الهلال - كوتون سبورت 17:00
حوريا - الرجاء 20:00
شباب بلوزداد - المريخ 23:00
الزمالك - الترجي 23:00
الأهلي - المقاولون 19:00
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