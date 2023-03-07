الامارات | مربط دبي يظفر بـ 6 ميداليات في «دولية الشارقة»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ظفر مربط دبي بإنتاجه المحلي والعالمي بست ميداليات في بطولة الشارقة الدولية للجواد العربي، التي اختتمت أول من أمس بنادي الشارقة للفروسية والسباق، إذ نال ثلاثة ألقاب ذهبية ولقباً فضياً ولقبين برونزيين، إضافة إلى لقب برونزي ثالث، انتزعه إنتاجه لمصلحة مربط عربي.

وأحرز المربط ذهبية بطولة المهرات بعمر السنة بقيادة المهرة دي آسرة، وأضافت المهرة دي نجلاء الذهبية الثانية، ثم كان للمربط سطوته الذهبية في بطولة المهور مع المهر دي شرط، كما نال اللقب الفضي مع الفرس دي فنانة، بجانب لقبين برونزيين، أولاهما عن طريق المهرة دي نهب، ثم أحرز برونزية المهور بعمر السنة المهر دي فاهر، كما منح المربط المملكة الأردنية الهاشمية اللقب البرونزي من خلال المهرة دي وداد من الفحل العالمي إف إيه إل رشيم، والفرس دي وصايف المملوكة لإياد عوايدة.

وأعرب المشرف العام مدير عام مربط دبي، المهندس محمد التوحيدي، عن بالغ سعادته بالإنجاز التاريخي للمربط، معتبراً أنه إنجاز منطقي بالنظر إلى القوة الإنتاجية النوعية التي يتمتع بها مربط دبي عالمياً.