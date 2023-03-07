الامارات | رمسة ملاعب

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - انتقاد

استغرب إداري في أحد أندية دوري المحترفين تركيز بعض المحللين في القنوات التلفزيونية على انتقاد مهاجم فريقه لغيابه عن التهديف في الجولات الماضية، رغم عودته من الإصابة، مشيراً إلى أنهم في الوقت نفسه لم يتحدثوا عن مهاجم في فريق منافس تجنباً لغضب إدارة النادي.

زوجة

تحرص زوجة لاعب أجنبي كبير بأحد أندية دوري المحترفين لكرة القدم على الوجود في المدرجات بشكل دائم، وارتداء قميص الفريق الذي ينتمي إليه زوجها لتشجيعه خلال المباريات، وانعكس هذا الدعم المعنوي من الزوجة على أداء اللاعب الذي ظل يقدم مستويات فنية مميزة مع فريقه.

عمرة

قدّم مجلس إدارة نادي البطائح الرياضي الثقافي ثلاث رحلات متكاملة للموظفين والعاملين في النادي لأداء العمرة، وتم اختيار الأسماء من خلال قرعة نظمها النادي، على أن تكون في شهر رمضان المبارك.