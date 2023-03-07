الامارات | بطولة أبوظبي الدولية للكريكيت تنطلق 28 نوفمبر

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تعود بطولة أبوظبي الدولية للكريكيت «تي 10» من جديد إلى استاد زايد للكريكيت في موسمها السابع، حيث تقام في الفترة من 28 نوفمبر إلى التاسع من ديسمبر.

وقال الرئيس التنفيذي لنادي أبوظبي للكريكيت والرياضة مات باوتشر «لقد قدمت نسخة 2022 أقوى الملاعب، وسيجذب الموسم الجديد اهتمام المتفرجين المحليين والدوليين».

بدوره، قال رئيس دوري «تي 10» شاجي مالك «لانزال عند طموحاتنا، ونتطلع لتقديم فعالية تتسم بالابتكار والإبداع في عالم الكريكيت، وتكريس مكانة أبوظبي كوجهة من طراز عالمي لاستضافة هذه الرياضة الدولية، ففي العام الماضي، كانت بطولة أبوظبي تي 10 مزيجاً مثالياً بين الكريكيت والترفيه».

وستنتهج بطولة أبوظبي تي 10 لعام 2023 ذات منوال النسخة السابقة، وتنافس الفرق الثمانية التي شاركت في الموسم الماضي على البطولة في استاد زايد للكريكيت.