شكرا لقرائتكم خبر عن جدول ترتيب هدافى الدورى المصرى الممتاز .. أحمد الشيخ يتصدر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تصدر أحمد الشيخ، مهاجم فريق غزل المحلة، جدول ترتيب هدافى الدورى الممتاز عقب إقامة اليوم الإثنين 6 / 3 / 2023 مباراتين ضمن الجولة الـ21 من عمر المسابقة حيث أستضاف فريق المصرى البورسعيدى نظيره طلائع الجيش، بينما التقى غزل المحلة مع الداخلية .

المصرى يفوز على طلائع الجيش بهدف "عبده يحيى" فى الدورى.. فيديو

حقق فريق المصري البورسعيدي الفوز على طلائع الجيش، بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهعما مساء اليوم، الإثنين، على استاد برج العرب، في إطار منافسات الجولة الحادية والعشرين من مسابقة الدوري المصري.

الداخلية يفوز على غزل المحلة 2 / 1 فى الجولة الـ21 بالدوري.. فيديو

فاز فريق الداخلية على غزل المحلة 2 / 1 فى المباراة التى جمعت الفريقين مساء اليوم باستاد بتروسبورت، ضمن مواجهات الجولة الـ21 للدوري الممتاز، ليرتفع رصيد الداخلية للنقطة 20 فى المركز الـ13، بينما توقف رصيد المحلة عند النقطة 27 فى المركز السابع.