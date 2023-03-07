شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار النادى الأهلى اليوم الإثنين 6 / 3 / 2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

شهد النادى الأهلى اليوم الإثنين 6 / 3 / 2023 العديد من الأخبار المهمة، أبرزها: محمد الحنفى حكمًا لمباراة الأهلى والمقاولون العرب بالدورى غدًا.

محمد الحنفى حكمًا لمباراة الأهلى والمقاولون العرب بالدورى غدًا

أسندت لجنة الحكام باتحاد الكرة، مباراة الأهلى والمقاولون العرب المؤجلة من الأسبوع الـ17 بالدورى والمقرر لها غدًا الثلاثاء، إلى الحكم محمد الحنفى ويعاونه كلا من أحمد صلاح وأحمد رشدى مساعدان، وأحمد حمدى حكم رابع، ومحمد صباحى حكم فيديو ومحمد عزازى مساعد فيديو.

الأهلي يختتم استعداداته لمواجهة المقاولون العرب بالدوري.. صور

اختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي تدريباته على ملعب مختار التتش، استعدادًا لمباراة المقاولون العرب، التي تقام مساء ‏الثلاثاء المقبل على استاد الأهلي بالسلام، والمؤجلة من الجولة السابعة عشرة في بطولة ‏الدوري الممتاز.

تأكد غياب السولية عن مباراة المقاولون