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أخبار النادى الأهلى اليوم الإثنين 6 / 3 / 2023

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القاهرة - سامية سيد -  

شهد النادى الأهلى اليوم الإثنين 6 / 3 / 2023 العديد من الأخبار المهمة، أبرزها: محمد الحنفى حكمًا لمباراة الأهلى والمقاولون العرب بالدورى غدًا.

محمد الحنفى حكمًا لمباراة الأهلى والمقاولون العرب بالدورى غدًا

أسندت لجنة الحكام باتحاد الكرة، مباراة الأهلى والمقاولون العرب المؤجلة من الأسبوع الـ17 بالدورى والمقرر لها غدًا الثلاثاء، إلى الحكم محمد الحنفى ويعاونه كلا من أحمد صلاح وأحمد رشدى مساعدان، وأحمد حمدى حكم رابع، ومحمد صباحى حكم فيديو ومحمد عزازى مساعد فيديو.

 

محمد الحنفى حكمًا لمباراة الأهلى والمقاولون العرب بالدورى غدًا

الأهلي يختتم استعداداته لمواجهة المقاولون العرب بالدوري.. صور

اختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي تدريباته على ملعب مختار التتش، استعدادًا لمباراة المقاولون العرب، التي تقام مساء ‏الثلاثاء المقبل على استاد الأهلي بالسلام، والمؤجلة من الجولة السابعة عشرة في بطولة ‏الدوري الممتاز.

 

الأهلي يختتم استعداداته لمواجهة المقاولون العرب بالدوري.. صور

تأكد غياب السولية عن مباراة المقاولون

كشف مصدر بالنادي الأهلي عن أن عمرو السولية سيواصل غيابه عن فريقه في مباراته ضد المقاولون العرب غدًا الثلاثاء في اللقاء المؤجل من الجولة السابعة عشرة من عمر مسابقة بعدما غاب عن القائمة المختارة لمباراة الغد.

 

تأكد غياب السولية عن مباراة المقاولون

 

محمد أشرف يقود الجبهة اليسرى للأهلى أمام المقاولون بفرمان كولر

استقر السويسرى مارسيل كولر المدير الفني للنادى الأهلى على الدفع بالصاعد محمد أشرف في الجبهة اليسرى للمارد الأحمر بمباراة المقاولون العرب غداً بالدوري وذلك لمنح الفرصة للتونسى على معلول لاعب الفريق للحصول على قسط من الراحة قبل مواجهة صن داونز بدوري ابطال افريقيا السبت المقبل.

 

محمد أشرف يقود الجبهة اليسرى للأهلى أمام المقاولون بفرمان كولر

 

المعد النفسى للأهلى يبدأ مهام عمله مع فريق الكرة

بدأ الدكتور أحمد أبو الوفا، المعد النفسى لفريق الكرة بالنادى الأهلى، جلساته مع اللاعبين بشكل منفرد استعداداً للتحديات المقبلة، سواء على الصعيد المحلى بمواجهة المقاولون العرب غداً بالدوري أو على الصعيد الأفريقى بمواجهة صن داونز السبت المقبل بدوري أبطال أفريقيا.

 

المعد النفسى للأهلى يبدأ مهام عمله مع فريق الكرة

 

 

 

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مروان الهواري

مروان الهواري

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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