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تعرف على مواعيد دور الثمانية من بطولة كأس مصر آنسات الكرة الطائرة

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القاهرة - سامية سيد - أعلنت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري للكرة الطائرة مواعيد منافسات دور الثمانية لبطولة كأس مصر آنسات للموسم الرياضي 2022-2023.

 

وقد تأهل لدور الثمانية من بطولة كأس مصر 8 فرق وهي: ”الأهلي، الزمالك، سموحة، الصيد، هليوبوليس، وادي دجلة، الشمس، سبورتنج”، ومن المقرر أن تقام المباريات يوم الجمعة الموافق 10 مارس الجاري، على صالة نادي المقاولون العرب.

 

وجاء جدول مواعيد المباريات كالتالي:- 

 

- الصيد يواجه سموحة في تمام الساعة الثالثة عصرًا.

- الزمالك يواجه سبورتنج في تمام الساعة الخامسة مساءً.

- الأهلي يواجه الزهور في تمام الساعة السابعة مساءً.

- وادي دجلة يواجه الشمس في تمام الساعة التاسعة مساءً. 

 

ومن المقرر أن يواجه الفائز من مباراة الصيد و سموحة نظيره الفائز من مباراة الزمالك وسبورتنج، في الدور قبل النهائي، بينما يواجه الفائز من مباراة الأهلي وهليوبوليس نظيره الفائز من مباراة وادي دجلة والشمس.


كأس مصر للكرة الطائرة سيدات

 

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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