شكرا لقرائتكم خبر عن غزل المحلة يشكو الظلم التحكيمى المتكرر فى مبارياته بالدورى الممتاز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب مجلس إدارة شركة غزل المحلة لكرة القدم، برئاسة أسامة خليل، عن استيائه الشديد من الأداء التحكيمى في مباريات الفريق في مسابقة الدورى المصرى الممتاز هذا الموسم، وأن المجلس بصدد تقديم شكوى رسمية للاتحاد المصرى لكرة القدم ضد لجنة الحكام للمطالبة بتعيين حكام دوليين في المباريات المقبلة.

ويؤكد مجلس إدارة شركة غزل المحلة لكرة القدم، أن الفريق تعرض هذا الموسم لخسارة عدد كبير من النقاط بسبب الظلم التحكيمى كان آخرها أمام فريق الداخلية في اللقاء الذى جمع الفريقين عصر اليوم الإثنين في الجولة الـ21 من عمر المسابقة، حيث تغاضى الحكم محمد سلامة عن احتساب ركلة جزاء صحيحة لفريق غزل المحلة عقب عرقلة واضحة لأحمد الشيخ داخل منطقة جزاء في الدقائق الأخيرة من عمر اللقاء والتي أثرت بشكل قوى على نتيجة المباراة في غياب تام لحكم تقنية الـvar في المباراة محمد الشناوى، في الوقت الذي تدخل حكام الـvar لاحتساب الهدف الثاني للداخلية والذي جاء من تسلل واضح احتسبه حكم اللقاء ومساعده لكن تم التراجع عن قرار التسلل واحتسابه هدفا.

وعانى غزل المحلة من القرارات التحكيمية سواء حكم الساحة أو حكام الـvar الذين تدخلوا لإلغاء هدف صحيح تم إحرازها في مباريات المقاولون والإسماعيلي وفاركو في الدور الأول، كما اشتكى النادي من الحكم محمد سلامة الذي أدار لقاء اليوم مع الداخلية في لقاء البنك الأهلي، بعد تغاضيه عن احتساب ركلتي جزاء للفريق، بينما منح المنافس ركلة جزاء مشكوك في صحتها.

ومن المنتظر أن تتضمن الشكوى مطالبة لجنة الحكام بعدم إسناد أي مباريات للحكم محمد سلامة بخلاف المطالبة بحكام دوليين لمباريات الفريق المقبلة بحثا عن العدالة المفقودة.