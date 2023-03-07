شكرا لقرائتكم خبر عن غزل المحلة يشكو الظلم التحكيمى المتكرر فى مبارياته بالدورى الممتاز والان مع تفاصيل الخبر
ويؤكد مجلس إدارة شركة غزل المحلة لكرة القدم، أن الفريق تعرض هذا الموسم لخسارة عدد كبير من النقاط بسبب الظلم التحكيمى كان آخرها أمام فريق الداخلية في اللقاء الذى جمع الفريقين عصر اليوم الإثنين في الجولة الـ21 من عمر المسابقة، حيث تغاضى الحكم محمد سلامة عن احتساب ركلة جزاء صحيحة لفريق غزل المحلة عقب عرقلة واضحة لأحمد الشيخ داخل منطقة جزاء في الدقائق الأخيرة من عمر اللقاء والتي أثرت بشكل قوى على نتيجة المباراة في غياب تام لحكم تقنية الـvar في المباراة محمد الشناوى، في الوقت الذي تدخل حكام الـvar لاحتساب الهدف الثاني للداخلية والذي جاء من تسلل واضح احتسبه حكم اللقاء ومساعده لكن تم التراجع عن قرار التسلل واحتسابه هدفا.
ومن المنتظر أن تتضمن الشكوى مطالبة لجنة الحكام بعدم إسناد أي مباريات للحكم محمد سلامة بخلاف المطالبة بحكام دوليين لمباريات الفريق المقبلة بحثا عن العدالة المفقودة.
وكان فريق الداخلية قد فازعلى غزل المحلة 2 / 1 فى المباراة التى جمعت الفريقين مساء اليوم باستاد بتروسبورت، ضمن مواجهات الجولة الـ21 للدوري الممتاز، ليرتفع رصيد الداخلية للنقطة 20 فى المركز الـ13، بينما يتوقف رصيد المحلة عند النقطة 27 فى المركز السابع.
أحرز هدفى الداخلية سمير فكري فى الدقيقة 20 من عمر المباراة بعد تمريرة أرضية من فهد جمعة، وعبد الرحمن السكران فى الدقيقة 46 بعد مروره من 3 لاعبين، بينما أحرز هدف المحلة أحمد الشيخ فى الدقيقة 87 من ضربة جزاء.