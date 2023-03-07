7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم

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القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الإثنين 6/3/2023، الكثير من الأخبار والأحداث المهمة، على رأسها الأهلي يستقر على تعديل عقد محمد عبد المنعم، وعبد الباقى جمال يتقدم باستقالته من تدريب المحلة بعد الخسارة من الداخلية، ومنتخب مصر يعلن القائمة الأولية للمحترفين استعدادًا لمباراتي مالاوي.

الأهلي يستقر على تعديل عقد محمد عبد المنعم

استقر مسئولو النادي الأهلي على تعديل وتمديد عقد محمد عبد المنعم، مدافع الفريق، خلال الفترة المقبلة، بما يتناسب مع قيمة اللاعب وعطائه داخل المستطيل الأخضر مع الفريق الأحمر، بعدما أصبح من الركائز الأساسية فى صفوف الأهلى خلال الفترة الأخيرة، ومن أهم العناصر فى الفريق والذى يعتمد عليه مارسيل كولر المدير الفنى بشكل أساسى فى المباريات.

عبد الباقى جمال يتقدم باستقالته من تدريب المحلة بعد الخسارة من الداخلية

تقدم عبد الباقي جمال المدير الفني لغزل المحلة باستقالته من تدريب الفريق بعد الخسارة من الداخلية بنتيجة 1/2 فى المباراة التى جمعتهما اليوم.

منتخب مصر يعلن القائمة الأولية للمحترفين استعدادًا لمباراتي مالاوي

أعلن الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، بقيادة البرتغالي روي فيتوريا، أسماء اللاعبين المحترفين الأولية لمعسكر شهر مارس.

الأهلي يختتم استعداداته لمواجهة المقاولون العرب بالدوري.. صور

اختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي تدريباته على ملعب مختار التتش، استعدادًا لمباراة المقاولون العرب، التي تقام مساء ‏الثلاثاء المقبل على استاد الأهلي بالسلام.