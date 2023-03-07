شكرا لقرائتكم خبر عن البنك الأهلى يفوز على كسكادا بثلاثية وديا استعدادا لمواجهة بيراميدز.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق فريق البنك الأهلى بقيادة اليوناني بابا فاسيليو الفوز على نظيره كسكادا أحد أندية دورى القسم الثالث بنتيجة 3/1 في المباراة الودية التي جمعتهما اليوم بملعب النادى في العجوزة، ضمن الاستعدادات لاستئناف مباريات بطولة الدورى المصرى الممتاز.

وأحرز أهداف فريق البنك الأهلى كل من: أسامة إبراهيم هدف ومحمود قاعود (هدفين)، ويسعى بابا فاسيليو المدير الفني من تجهيز جميع اللاعبين لتحديد التشكيل الاساسى للفريق في المباريات المقبلة.

ومن ناحية أخرى شارك محمد أبو جبل حارس مرمى فريق البنك الأهلى، في جزء من التدريبات الجماعية عقب الشفاء من الإصابة التى لحقت به مؤخراً، استعداداً لمواجهة بيراميدز في بطولة الدورى المصرى الممتاز.

وكان محمد أبو جبل، حارس مرمى فريق البنك الأهلى، قد غاب خلال الفترة الماضية بسبب الإصابة فى العضلة الضامة، والخضوع لبرنامج علاجى وتأهيلى تحت إشراف طبيب الفريق.

ويستعد فريق البنك الأهلى لمواجهة نظيره بيراميدز ضمن مباريات الجولة الحادية عشرة من عمر بطولة الدورى المصرى الممتاز والمقرر لها 13 مارس، وتقام باستاد القاهرة الدولى فى السادسة مساءً .

ويحتل فريق البنك الأهلى المركز الأخير بجدول ترتيب مسابقة الدورى المصرى الممتاز برصيد 14 نقطة حيث تمكن من الفوز فى مباراتين والتعادل فى 8 مباريات والهزيمة فى 10 مباريات.



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