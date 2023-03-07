شكرا لقرائتكم خبر عن 10 آلاف مشجع فى مباراة الزمالك والترجى بدورى أبطال أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

شهد الاجتماع الفني لمباراة الزمالك والترجي التونسي، المقرر لها غدا الثلاثاء باستاد الجيش ببرج العرب، في إطار مباريات الجولة الرابعة لدور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا الاتفاق على عدد الحضور الجماهيري للقاء.

وتقرر حضور 10 آلاف مشجع للقاء الغد بعد موافقة الجهات الأمنية، وحصل الفريق الضيف على 200 دعوة لحضور جماهيره، بالإضافة إلى 30 في المقصورة الرئيسية.

واختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريباته اليوم على ملعب فندق الإقامة ببرج العرب، استعدادا لخوض مباراة الترجي التونسي المقرر لها غدا الثلاثاء باستاد برج العرب، في إطار مباريات الجولة الرابعة لدور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وبدأ المران بجلسة بين البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني، واللاعبين في حضور الجهاز المعاون، وجه خلالها المدير الفني بعض النصائح والتعليمات للاعبين، وحرص على تحفيزهم من أجل تحقيق الفوز في لقاء الغد وحصد الثلاث نقاط.

وبعدها خاض اللاعبون فقرة تدريب ترفيهية قبل خوض تدريبات بدنية خفيفة تحت إشراف البرتغالي فيريرا وجهازه المعاون.

وركز الجهاز الفني على بعض الجوانب الفنية والخططية لتطبيقها في مباراة الغد، وتم السماح لوسائل الإعلام بحضور جانب من المران لمدة 15 دقيقة وفقا للوائح الاتحاد الأفريقي لكرة القدم.