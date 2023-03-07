شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار نادى الزمالك اليوم الإثنين 6 / 3 / 2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أخبار نادى الزمالك اليوم الإثنين 6 / 3 / 2023 العديد من الأخبار المهمة، على رأسها وقوع الفريق الكروى الأول مع النصر السعودى فى المجموعة الثالثة للبطولة العربية، كما اختتم الفريق استعداداته اليوم لمواجهة الترجى التونسى غدا فى الجولة الرابعة لدور المجموعات .

قرعة البطولة العربية.. الزمالك فى المجموعة الثالثة مع النصر بقيادة رونالدو

أسفرت قرعة النسخة الجديدة للبطولة العربية 2023 بالمسمى الجديد "كأس الملك سلمان للأندية"، والمقامة مساء اليوم الإثنين في العاصمة السعودية الرياض، عن وقوع فريق الزمالك على رأس المجموعة الثالثة والتى تضم بجانبه النصر السعودى والمتأهل الثانى والخامس من الدور الأول للبطولة.

فيريرا: مواجهة الترجى بداية جديدة للزمالك فى دوري الأبطال

أكد البرتغالي جوسفالدو فيريرا، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، أهمية مباراة الترجي التونسي المقرر لها غدًا الثلاثاء باستاد برج العرب في الجولة الرابعة لمباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

تعرف على غيابات الزمالك أمام الترجى التونسى فى دورى الأبطال يستعد فريق الزمالك لمواجهة الترجى التونسى فى الجولة الرابعة من دور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا. فيريرا يحذر الزمالك من استقبال أهداف فى مواجهة الترجى التونسى حذر البرتغالى جوسفالدوا فيريرا، المدير الفنى لفريق الزمالك، لاعبى الفريق من استقبال الأهداف أمام الترجى التونسى، فى المباراة التى تجمع الفريقين غداً فى الجولة الرابعة من دورى أبطال أفريقيا.

تعرف على آخر مواجهة جمعت الزمالك والنصر السعودى

أوقعت قرعة البطولة العربية التي أجريت اليوم في السعودية عن وقوع الزمالك مع النصر السعودى، بقيادة كريستيانو رونالدو، في المجموعة الثالثة على أن ينضم إليها فريقان آخران.

سيف الجزيرى: نعانى من سوء توفيق.. وعالجنا الأخطاء والسلبيات قبل مواجهة الترجى

أكد التونسي سيف الدين الجزيري لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك صعوبة مباراة الترجي التونسي المقرر لها غدًا الثلاثاء باستاد برج العرب في الجولة الرابعة لمباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.