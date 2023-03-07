شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك بزيه التقليدى أمام الترجى غدا فى أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

عقد مساء اليوم الإثنين الاجتماع الفني لمباراة الزمالك والترجي التونسي، المقرر لها غدا الثلاثاء باستاد الجيش ببرج العرب، في إطار مباريات الجولة الرابعة لدور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وتم الاتفاق على ارتداء الزمالك لزيه التقليدي باللون الأبيض "القميص الأبيض والشورت الأبيض" في حين يرتدي حارس المرمى زيه باللون الأخضر.

فيما يرتدي الترجي زيه التقليدي "القميص باللونين الأحمر والأصفر والشورت الأحمر"، في حين يرتدي حارس المرمى زيه باللون الأزرق.

حضر الاجتماع من نادي الزمالك كل من: العميد أحمد حسني المدير الإداري، ومصطفى ميلا مسئول المهمات، وباسم زيادة من العلاقات العامة، بالإضافة إلى طاقم التحكيم الكاميروني المكلف بإدارة المباراة، بجانب مسئولي نادي الترجي التونسي.