الزمالك يواجه كريستيانو رونالدو.. تعرف على نتائج قرعة البطولة العربية 2023

الشارقة - اميمة ياسر -

أسفرت قرعة النسخة الجديدة للبطولة العربية 2023، بالمسمى الجديد "كأس الملك سلمان للأندية"، والتي أقيمت مساء الإثنين في العاصمة السعودية الرياض، عن وقوع فريق الزمالك على رأس المجموعة الثالثة، التي تضم بجانبه النصر السعودى والمتأهل الثانى والخامس من الدور الأول للبطولة.

وجاءت المجموعات كالتالى:

المجموعة الأولى

الترجي التونسى

الاتحاد السعودى

نادى الشرطة العراقى

المتأهل الثالث من الدور الأول

المجموعة الثانية

الوداد المغربى

الهلال السعودى

نادى السد القطرى

المتأهل الرابع من الدور الأول

المجموعة الثالثة

الزمالك

النصر السعودى

المتأهل الثانى من الدور الأول

المتأهل الخامس من الدور الأول

المجموعة الرابعة

الرجاء المغربى

نادى شباب بلوزداد

المتأهل الأول من الدور الأول

المتأهل السادس من الدور الأول

وفي وقت سابق، أعلن الاتحاد العربي لكرة القدم إقامة نسخة 2023 من بطولة كأس الملك سلمان للأندية في السعودية بمشاركة 37 نادٍ عربي، كما أعلن عن جوائز مالية تقدر بعشرة ملايين دولار.

ومن المقرر ان ينطلق الدور الأول من البطولة يوم 13 مارس، ويستمر حتى 12 أبريل 2023، ويبدأ الدور الثاني في 8 مايو، وينتهي في 7 يونيو 2023، على أن تكون المباريات بنظام خروج المغلوب ذهابًا وإيابُا.

وضمت قائمة أندية الدور الأول كلاً من الجيش الملكي المغربي وطلائع الجيش المصري والصفاقسي والاتحاد المنستيري من تونس، وشبيبة الساورة الجزائري والشباب السعودي، وقطر والسد من قطر والوحدة الإماراتي والسيب والنهضة من عمان، وشباب الأردن الأردني، والقوة الجوية العراقي، والمحرق والمنامة من البحرين، وتشرين السوري وشباب الخليل الفلسطيني، والبرج اللبناني ونواذيبو الموريتاني والاتحاد وأهلي طرابلس من ليبيا، والهلال والمريخ من السودان، والكويت الكويتي، مع فحمان اليمني المتأهل من الدور التمهيدي.

ويتأهل من الدور الأول 6 أندية، يُضاف إليها 10 أندية تتأهل بشكل مباشر، وهي أبطال الدوريات العربية وتضم أندية الوداد المغربي والترجي التونسي الزمالك المصري وشباب بلوزداد الجزائري والهلال السعودي والسد القطري والشرطة العراقي، إلى جانب نادي الرجاء المغربي بطل النسخة السابقة مع وصيفه الاتحاد السعودي، ونادي النصر السعودي.