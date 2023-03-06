شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يفوز على الزمالك 74/59 فى دورى السلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تغلب فريق سلة الاهلى رجال على نظيره الزمالك بنتيجة 74/59 فى الجولة الثانية عشرة من بطولة دورى السوبر للفرق أصحاب المراكز من الأول للثامن.

وشهد الشوط الأول تعادل الفريقين بنتيجة 32_32 وسط محاولات من لاعبى الأبيض لتدارك النتيجة دون فائدة.

ويتصدر الأهلى ترتيب دورى السلة برصيد 24 نقطة، ثم الاتحاد السكندري 21 نقطة، يليه الزمالك 20 نقطة، ثم الجزيرة وطلائع الجيش بنفس رصيد النقاط 16 نقطة في المركزين الرابع والخامس على الترتيب.

وفى المركز السادس جاء سموحة 14 نقطة، ويحل سابعا برصيد 12 نقطة، ويليه الاتصالات في المركز الثامن بنفس الرصيد 12 نقطة أيضا.