شكرا لقرائتكم خبر عن دكرنس يعتلى صدارة مجموعة بحرى بالقسم الثانى وطنطا وشبين يلاحقانه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتزع فريق دكرنس، بقيادة سعيد عبد العزيز، نجم الأهلى السابق، صدارة ترتيب مجموعة بحرى والإسكندرية برصيد 37 نقطة، بعد مرور 20 جولة من دورى القسم الثانى.

وحقق فريق دكرنس فوزا صعبا على فريق هلال الضبعة بعدما حول تأخره بهدف إلى فوز بهدفين، ليرفع دكرنس رصيده إلى 37 في صدارة ترتيب مجموعة بحرى والإسكندرية، متفوقا على فريقي طنطا وجمهورية شبين بنقطة واحدة، لتستمر الإثارة فى هذه المجموعة.

واختتمت اليوم مباريات هذه الجولة بفوز مهم لفريق الهلال بالضبعة على اتحاد نبروه بهدفين مقابل هدف، فى المباراة التى جمعتهما عصر اليوم، ليتقدم الهلال إلى المركز الثالث عشر برصيد 19 نقطة، ويتوقف رصيد اتحاد نبره عند النقطة 26.

وجاءت نتائج مباريات الجولة الـ20..

الهلال بالضبعة 1/ 2 دكرنس

المجد السكندرى 2 /3 طنطا

اتحاد نبروه 1/ 0 كفر الشيخ

جمهورية شبين 1 / 0 سبورتنج

بلدية المحلة 0/ 0 بايونيرز

المنصورة 1/ 1 أبو قير للأسمدة

بروكسى 3/ 0 الحمام

المصرى بالسلوم 0/ 1 الأوليمبى

وجاء ترتيب مجموعة بحرى والإسكندرية بعد الجولة الـ20 كالتالى..

1 دكرنس 37 نقطة

2 طنطا 36 نقطة

3 جمهورية شبين 36 نقطة

4 بلدية المحلة 32 نقطة

5 أبو قير للأسمدة 32 نقطة

6 كفر الشيخ 31 نقطة

7 بروكسى ورك 30 نقطة

8 المنصورة 29 نقطة

9 اتحاد نبروه 26 نقطة

10 الحمام 24 نقطة

11 الأوليمبى 22 نقطة

12 سبورتنج 22 نقطة

13 الهلال بالضبعة 19 نقطة

14 المجد السكندرى 17 نقطة

15 المصرى بالسلوم 12 نقطة

16 بايونيرز 10 نقاط