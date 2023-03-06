شكرا لقرائتكم خبر عن أرقام الدورى.. الطلائع والبنك الأهلى لا يعرفان الفوز فى 2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصل فريقا الطلائع والبنك الأهلى نزيف النقاط فى بطولة الدورى المصرى فى عام 2023، حيث لم ينجح الفريقان فى تحقيق أى انتظار فى هذا العام حتى الآن.

وسقط الطلائع أمام المصرى بهدف نظيف فى المباراة التى جمعتهما مساء الإثنين، فى إطار منافسات الجولة الحادية والعشرين من بطولة الدورى.

ونستعرض نتائج الفريقين فى 2023 فى التقرير التالى:

طلائع الجيش

يعد آخر فوز حقق فريق الطلائع كان على حساب البنك الأهلى فى 20 ديسمبر الماضى، ومنذ ذلك التوقيت لم يعرف طعم الانتصارات فى بطولة الدورى، حيث تعادل مع فيوتشر 0 /0، ومع حرس الحدود 2 /2، ثم الهزيمة من سموحة 2/ 0، التعادل مع الإسماعيلى 1/1، ومع سيراميكا 0/0، ومع أسوان 2/2، ثم الهزيمة من بيراميدز 1/ 0، والداخلية 1/ 0، ثم التعادل مع إنبى 0 / 0، ثم الهزيمة من الاتحاد 4 / 3، ومن المصرى 1/0.

البنك الأهلى

سجل فريق البنك الأهلى آخر فوز فى 30 ديسمبر الماضى على فريق المقاولون العرب بهدفين مقابل هدف، ومن بعدها لم يتذوق طعم الفوز، حيث تعادل مع الإسماعيلى 0/ 0، ومع أسوان 0 /0، ومع الداخلية 3 /3، ثم الهزيمة من الاتجاد 3 / 2، ومن الاهلى 1 / 0، ثم التعادل مع فاركو 2/ 2، ثم الهزيمة من فيوتشر 3/ 0 ، ومن فاركو 1/ 0، والتعادل مع سموحة 2 /2 والهزيمة من سيراميكا 2 / 1.