شكرا لقرائتكم خبر عن اللجنة البارالمبية تجتمع مع رؤساء الأندية.. وتستطلع آراءهم فى أداء اللجنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

قامت اللجنة البارالمبية، برئاسة الدكتور حسام مصطفى، باستطلاع رأى الأندية فى أداء اللجنة ومدى التطوير الذى تسعى اللجنة له.

وأرسلت اللجنة البارالمبية استمارة استبيان إلى الأندية تطلب فيها تقييم اللجنة وأدائها ومدى رضائهم عن عملها لتطوير منظومة العمل الإدارى، الذى تقوم به لتقديم خدمة مميزة.

وتم إرسال الاستمارة بعد الاجتماع الذى عقدته اللجنة مع رؤساء الأندية، بحضور الدكتور حسام مصطفى رئيس اللجنة، بأحد فنادق القاهرة.

وشهد الاجتماع مناقشة عدة أمور منها إنشاء الموقع الإلكتروني للجنة، والذى سيتم تدشينه خلال النصف الثاني من شهر مارس، بالإضافة إلى الاتفاق على تنظيم يوم بارالمبى، فى جميع الرياضات البارالمبية، وكذلك تدشين الأكاديمية البارالمبية المصرية لتكون باكورة أعمالها دورة التصنيف الطبى.

وأوصى الجميع بضرورة مخاطبة المحافظين لدعم الأندية البارالمبية التابعة لكل محافظة فى ظل عدم توافر الشركات الراعية لهذه الأندية.

وفى نهاية الاجتماع جاءت التوصيات كالتالى:

- تفعيل بريد إلكتروني باسم كل نادى لسهولة التواصل مع اللجنة، وإرسال برنامج البطولات المحلية والدولية إلى الأندية.

- محاولة توفير أدوات التدريب للأندية للمساهمة فى تخفيف الأعباء.

- تكليف شعبان الخطيب عضو مجلس إدارة اللجنة على وضع تصور الزيارات الميدانية للمحافظين.