شكرا لقرائتكم خبر عن المقاولون العرب يحتفل باليوبيل الذهبي: 50 عاما من العطاء والإنجازات.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفل الحساب الرسمي لنادي المقاولون العرب عبر "فيس بوك" بمرور 50 عاما على تأسيس قلعة ذئاب الجبل، ونشر حساب المقاولون فيديو، وعلق: نحتفل باليوبيل الذهبي لقلعة الرياضة المصرية المقاولون العرب 50 عاما من العطاء والإنجازات.

وكشف المهندس محمد عادل فتحي، عضو مجلس إدارة المقاولون العرب والمشرف على قطاع الكرة، أن نادي المقاولون العرب، يخطط لإقامة احتفالية خلال الأيام المقبلة بمناسبة مرور 50 عاما على تأسيس النادي.

وقال عادل، في تصريحات لـ"الخليج 365": سنقيم احتفالية بمناسبة ذكرى تأسيس النادي، وسنصدر كتابا خلال أيام عن إنجازات وإسهامات المقاولون العرب في الرياضة المصرية.

وأضاف: الفريق في الوقت الحالي يمر بطفرة كبيرة في المستوى تحت القيادة الفنية لشوقي غريب، خاصة أن رؤيته وطموحاته تتماشى مع أهداف النادي وهو ما ظهر في نتائج الفريق منذ نهاية الموسم الماضي.

ويرجع تأسيس نادي المقاولون العرب إلى الثلث الأخير من القرن العشرين وتحديداً في عام 1973، حيث تم إشهاره وترجع فكرة إنشائه للمهندس حسين عثمان رئيس مجلس إدارة شركة المقاولون العرب في هذا الحين.

ويرجع أول لقب محلي تُوج به المقاولون العرب إلى عام 1982 عندما فاز ببطولة الدوري المصري، أما أول لقب أفريقي فيرجع أيضا إلى عام 1982 عندما فاز ببطولة أفريقيا للأندية أبطال الكأس.

وقدم نادي المقاولون أيضاً العديد من النجوم واللاعبين الذين برزوا على الساحة الأفريقية والعالمية، أبرزهم: (كريم عبد الرزاق _ أنطوان بيل _ جون أوتاكا _ إسماعيل ديفان _ سمير كمونة _ على شحاتة _ محمد صلاح _ عبد الستار صبري _ محمد النني) وغيرهم.

وحقق المقاولون بطولة الدوري المصري مرة واحدة 1982، وتوج بكأس مصر 3 مرات أعوام: (1990, 1995, 2004)، وحصد السوبر المصري مرة واحدة عام 2004.

أما في أفريقيا فحدث ولا حرج، حيث نجح ذئاب الجبل في التتويج ببطولة أفريقيا للأندية أبطال الكؤوس 3 مرات أعوام: (1982، 1983، 1996).

فيما حصد ذئاب الجبل لقب الوصيف ببطولة كأس السوبر الأفريقي عام (1997)، وكذلك كأس العرب أبطال الكؤوس في عام (1991).