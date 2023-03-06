شكرا لقرائتكم خبر عن تعادل الأهلى والزمالك فى الشوط الأول بدورى السلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهى الشوط الأول بين فريقي الأهلى والزمالك بدورى السلة بالتعادل 32/32 بمباريات الجولة الثانية عشرة من بطولة دورى السوبر لكرة السلة رجال للفرق أصحاب المراكز من الأول إلى الثامن.

وتوج فريق الاتحاد السكندرى بلقب السوبر بناء على طلب من النادى الأهلى، وهو ما وافق عليه اتحاد السلة، على خلفية ما شهدته مباراة الفريقين من أحداث.

من ناحية أخرى تقرر هبوط فريق سيدات سلة الزمالك إلى الدرجة الثانية، بناء على طلب الزمالك الاعتذار والانسحاب من باقى مباريات الدور الثانى من بطولة الدورى.