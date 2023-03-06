شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد الرياضة المصرية اليوم الإثنين 6/3/2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الإثنين 6/3/2023، الكثير من الأخبار والأحداث المهمة، على رأسها منتخب مصر يعلن القائمة الأولية للمحترفين استعدادًا لمباراتي مالاوي، وعبد الباقى جمال يتقدم باستقالته من تدريب المحلة بعد الخسارة من الداخلية، استقرار الأهلى على تجديد عقد محمد عبد المنعم، وتعيين كارلوس باستور مديرا فنيا لمنتخب اليد.

منتخب مصر يعلن القائمة الأولية للمحترفين استعدادًا لمباراتي مالاوي

أعلن الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، بقيادة البرتغالي روي فيتوريا، أسماء اللاعبين المحترفين الأولية لمعسكر شهر مارس.

الأهلي يختتم استعداداته لمواجهة المقاولون العرب بالدوري.. صور

اختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته على ملعب مختار التتش، استعدادًا لمباراة المقاولون العرب، التي تقام مساء ‏الثلاثاء المقبل على استاد الأهلي بالسلام.

الأهلي يستقر على تعديل عقد محمد عبد المنعم

استقر مسئولو النادي الأهلي على تعديل وتمديد عقد محمد عبد المنعم مدافع الفريق خلال الفترة المقبلة، بما يتناسب مع قيمة اللاعب وعطائه داخل المستطيل الأخضر مع ألفريق الأحمر، بعدما أصبح من الركائز الأساسية فى صفوف الأهلى خلال الفترة الأخيرة، ومن أهم العناصر فى الفريق والذى يعتمد عليه مارسيل كولر المدير ألفنى بشكل أساسى فى المباريات.

أصدر مجلس إدارة النادي الإسماعيلي، برئاسة اللواء أبوبكر الحديدي ، بيانا رسميا رداً على امتناع اللاعبين عن خوض التدريبات.

محمد محمود ينعى والده عبر إنستجرام

نعى محمد محمود لاعب النادي الأهلي المعار إلى فريق الاتحاد السكندري والده، وكتب عبر حسابه الشخصي على انستجرام: "إنا لله وإنا إليه راجعون، مات أبي، اللهم اغفر له وارحمه فإنك الغفور الرحيم".

اتحاد اليد يعلن تعيين الإسبانى كارلوس باستور مديرا فنيا للمنتخب

أعلن عمرو صلاح، أمين صندوق اتحاد كرة اليد، التوصل لاتفاق نهائى مع المدير الفني الإسباني خوان كارلوس باستور، لتولى مهمة تدريب المنتخب الوطني، خلفا للإسباني روبيرتو جارسيا باروندو، الذى رحل عن تدريب الفراعنة بعد المشاركة فلا بطولة العالم الأخيرة.

اتفق مسئولو اتحاد الكرة، برئاسة جمال علام، مع البرتغالي فيتور بيريرا رئيس لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم، على الراتب المقرر أن يتقاضاه نظير توليه رئاسة اللجنة. أعرب المهندس محمد عادل فتحي، عضو مجلس إدارة المقاولون العرب والمشرف على قطاع الكرة، عن سعادته بالإنجازات الكبيرة التى مازال يحققها النجم المصري محمد صلاح، أحد أبناء المقاولون العرب.

تأكد غياب السولية عن مباراة المقاولون