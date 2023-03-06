شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على ترتيب مباريات الزمالك فى البطولة العربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أوقعت قرعة البطولة العربية التي أجريت اليوم في السعودية عن وقوع الزمالك مع النصر السعودى، بقيادة كريستيانو رونالدو، في المجموعة الثالثة على أن ينضم إليهما المتأهل الثاني والمتأهل الخامس من الدور التمهيدي.

أما المتأهل الثاني فسيكون أحد 4 فرق، وهي: المريخ السوداني وتشرين السوري، والشباب السعودي والقوة الجوية العراقي، على أن يلتقى الفائز من المباراة الأولى مع الفائز من المباراة الثانية ويصعد الفائز منهما لدور المجموعات.

بينما سيكون المتأهل الخامس هو أحد فرق فحمان العماني أو اتحاد المنستير التونسي أو المحرق البحريني أو السيب العماني، ويصعد الفائز فى المباراتين لمواجهة بعضهما يصعد الفائز منهما لدور المجموعات.

ترتيب المجموعات

الجولة الأولى: المتأهل الخامس × الزمالك.

الجولة الثانية: المتأهل الثاني × الزمالك.

الجولة الثالثة: الزمالك × النصر السعودي.

ومن المقرر أن تقام مباريات الدور الأول بنظام خروج المغلوب، حيث تقام مباريات الذهاب يوم 13 مارس الجارى ، والإياب في يوم 12 أبريل المقبل .

أما الدور الثاني والمؤهل إلى دور المجموعات، فمبارياته تقام بين يومي 8 مايو لمباريات الذهاب و7 يونيو للإياب.