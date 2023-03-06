شكرا لقرائتكم خبر عن قرعة "بلاى أوف" لنهائيات دورى السيدات للكرة الطائرة غدا بمقر الاتحاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقام قرعة لقاءات الـ"بلاى أوف" من بطولة الدوري الممتاز القسم الأول لسيدات الكرة الطائرة للموسم الرياضي 2022-2023، غدًا الثلاثاء في تمام الساعة الثانية عشرة ظهرًا بمقر الاتحاد المصري للكرة الطائرة.

ومن المقرر أن تشهد مراسم القرعة حضور مندوبي الـ8 أندية، ومسؤولي الاتحاد المصري للكرة الطائرة، بالإضافة إلى لجنة المسابقات.

جدير بالذكر أنه قد تأهل 8 فرق إلى الدور قبل النهائي من بطولة الدوري الممتاز لسيدات الكرة الطائرة وهم: ”الأهلي، الزمالك، سبورتنج، الصيد، وادي دجلة، سموحة، الزهور، الشمس”.

ويصعد كل من: الأهلي والزمالك وسبورتنج والشمس في المستوى الأول، بينما يصعد كل من: سموحة والصيد والزهور ووادي دجلة في المستوى الثاني.

ويتصدر فريق السيدات بالنادي الأهلي جدول ترتيب الدوري، بالعلامة الكاملة برصيد 19 نقطة، حيث شارك في 7 مباريات واستطاع الفوز في الـ 7 مباريات، بينما جاء الزمالك في المركز الثاني برصيد 18 نقطة، حيث حقق الفوز في 6 مباريات، بينما تلقى الهزيمة في مباراة واحدة.

يذكر أن الفريق الأول لسيدات الكرة الطائرة بالنادي الأهلي قد حقق الفوز على نظيره الزمالك بنتيجة ”3-1”، في ختام الدور قبل النهائي من بطولة الدوري الممتاز لسيدات الكرة الطائرة للموسم الرياضي 2022-2023.